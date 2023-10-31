Людина не має свободи волі. Нейробіолог пояснив, чи справді ми контролюємо свій вибір

Після десятиліть вивчення поведінки людей і приматів нейробіолог зі Стенфордського університету Роберт Сапольські дійшов дещо суперечливого висновку.

Уявіть собі світ, де ви не повністю контролюєте свої рішення та дії. Саме це пропонує нейробіолог Роберт Сапольські зі Стенфордського університету у своїй роботі. Він стверджує, що люди, можливо, не володіють свободою волі — концепцією, яка довгий час була наріжним каменем нашого розуміння відповідальності та моралі, пише IFLScience.

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Ідея свободи волі, віра в те, що ми робимо власний вибір, а не запрограмовані, глибоко вкорінена в нашому суспільстві. Вона формує наші уявлення про особисту відповідальність, етику і навіть те, як ми здійснюємо правосуддя. Але погляд науковця кидає виклик цій ідеї, стверджуючи, що ми не настільки незалежні, як нам здається.

"Світ дійсно зіпсований і став набагато, набагато несправедливішим через те, що ми нагороджуємо людей і караємо їх за речі, які вони не можуть контролювати, — сказав Сапольські. — У нас немає свободи волі. Припиніть приписувати нам те, чого немає".

Нова книга дослідника "Детермінованість: Наука про життя без свободи волі" заглиблюється в наукове обґрунтування його суперечливої позиції. Він стверджує, що для того, щоб існувала свобода волі, вона повинна діяти незалежно від історії, біології, навколишнього середовища, гормонів і культури людини. Інакше кажучи, це була б сила, ізольована від усіх зовнішніх факторів, а така ідея здається йому неправдоподібною.

"Ви могли б ідентифікувати нейрони, які викликали певну поведінку, і не мало б значення, що робив будь-який інший нейрон у мозку, яке було навколишнє середовище, який був рівень гормонів у людини, в якій культурі вона виховувалася", — стверджує він.

Хоча погляди дослідника порушують важливі питання про людську активність, не всіх вони переконують. Деякі науковці побоюються, що відмова від свободи волі може мати негативні наслідки.

Дослідження показали, що ті, хто не вірить у свободу волі, більш схильні до обману і можуть діяти агресивніше. Філософ Сауль Сміланський стверджує: "Втрата будь-якої віри у свободу волі та моральну відповідальність, ймовірно, була б катастрофічною", і що заохочувати цю ідею "небезпечно, навіть безвідповідально".

Сапольські визнає потенційну небезпеку своїх поглядів, але вважає, що заперечення концепції свободи волі може бути гуманнішим. Він пропонує нам переглянути наші поспішні реакції щодо втрати почуття особистої відповідальності та моралі.

У детермінованому світі, стверджує він, ми все ще можемо створити суспільні механізми для управління небезпечними особами і дати можливість обдарованим людям зробити свій внесок у суспільство.

По суті, ідеї дослідника кидають виклик глибоко вкоріненим переконанням, викликаючи суперечливі дебати. Хоча його погляд не загальноприйнятий, він показує необхідність критичного осмислення природи людського вибору та його наслідків. Незалежно від того, погоджуєтеся ви з ним чи ні, його робота спонукає нас переглянути те, як ми оцінюємо власні дії та дії інших людей.

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