Посивіти через мелодію: чому музика до фільмів жахів — це більше, ніж просто фоновий шум

Подумайте про найстрашніший фільм, який ви коли-небудь бачили. Окрім криків, від яких холоне кров, або калатання серця, у вашій пам'яті обов'язково залишиться ще один звук, який закарбується в пам'яті — музичний супровід.

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Уявіть свій найстрашніший момент у фільмі — той, що змушував ваше серце битися швидше, а по шкірі бігли мурашки. Найімовірніше, окрім жахливого візуального ряду, ваш страх посилювала музика. Від культових струнних у "Психо" (1960) до моторошного фортепіано і зловісного баса з франшизи "Геловін" (1971-2022) — музика до фільмів жахів відіграє вирішальну роль у створенні напруженості та тривоги, пише Phys.org.

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Але що ж такого в цих моторошних мелодіях, що робить їх настільки ефективними в залякуванні? Дослідники заглибилися в науку, що стоїть за цими моторошними саундтреками, розкриваючи секрети, які роблять музику до фільмів жахів такою страшною.

Складові елементи моторошного саундтреку

György Ligeti - Lontano

Ключ до успішного саундтреку до фільму жахів полягає у створенні атмосфери невизначеності. Це досягається за допомогою специфічних музичних прийомів, спільних як для фільмів жахів, так і для інших жанрів, що викликають напругу, таких як трилери та бойовики.

Одним із таких прийомів є відсутність традиційної мелодії, заміненої дисонуючими гармоніями, які нелегко пояснити. Короткі, повторювані мелодії та техніка тремоло (швидке чергування двох висот) підтримують відчуття напруги, а повторення цих елементів підживлює наші очікування, але залишає нас у підвішеному стані.

Коли до них приєднується більше інструментів або збільшується гучність і частота повторень, напруга зростає. Це відбувається не внаслідок значного мелодичного розвитку, а шляхом його приховування, тримаючи нас у напрузі.

Мистецтво композиції страху

Візьмемо, наприклад, партитуру Бернарда Геррмана до сумнозвісної сцени в душі у фільмі "Психо". Замість мелодійної музики Германн покладається на високі скрипкові ноти, поступово додаючи струнні, щоб створити дисонанс. Цей прийом став візитною карткою музики жахів.

Сучасні композитори, такі як Ганс Ціммер у фільмі "Початок", також використовують ці прийоми. Повторюваний гітарний мотив і дисонуючі удари струн підтримують відчуття тривоги протягом усього фільму.

Створення моторошної атмосфери

Ground Zero

Дрони, або витримані ноти та повторювані фігури є ще одним інструментом для створення напруженої атмосфери. Вони часто зустрічаються в низьких басах і поєднуються з низькочастотним гуркотом. Ці дрони створюють моторошний простір, контрастуючи з відсутністю високих мелодійних елементів. Їх можна почути у нещодавньому фільмі "Оппенгеймер" (2023) під час сцен, пов'язаних з випробуванням бомби.

За словами дослідника музики К.Дж. Доннеллі, ці екстремально високі та низькі звуки в саундтреках до фільмів жахів можуть імітувати різкість криків або тілесних звуків. Шепіт, крики та ритми, схожі на серцебиття, часто зустрічаються в партитурах фільмів жахів, показуючи фізичне та вразливе.

Але, як не дивно, використання електронних інструментів і поєднання музики зі звуковим оформленням може також привнести елемент технології та нелюдського. Це можна почути у звуках лічильника Гейгера у нещодавньому фільмі.

Страхи стрибків і первісний страх

Душ - Психо (5/12) Кліп до фільму (1960) HD

Раптові гучні сплески звуку або музики, які часто називають "жалами", є еквівалентом страху стрибків у музиці. Вони викликають первісні реакції в нашому мозку, подібно до інстинктивних реакцій на раптові гучні звуки. У поєднанні з візуальним шоком ці "жала" посилюють стресову реакцію у глядачів.

Раптова тиша також може мати подібний ефект, як у сценах без музики перед напруженими моментами. Таке використання контрасту відіграє важливу роль у тому, щоб тримати нас у напрузі.

Фільми жахів люблять підривати очікування, використовуючи музику в нетрадиційний спосіб. Наприклад, вони можуть включати релігійні або дитячі мотиви, такі як орган і музична шкатулка, або референсні гімни і колискові. Ностальгічна або жвава музика в несподіваних ситуаціях також може залучити або віддалити аудиторію.

Емоційний вплив страху

Усі ці музичні прийоми мають глибокий вплив на наші емоції. Хоча вони можуть з'являтися не в кожній сцені, що викликає напругу, вони відіграють життєво важливу роль у посиленні наших емоційних реакцій.

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Прискорене серцебиття, мурашки по шкірі та реакція переляку, яку вони викликають, є причиною того, ому ми постійно повертаємося до страшних фільмів. Музика до фільмів жахів має силу, яка виходить за межі нот і мелодій, що робить її вирішальним елементом успіху жанру.

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