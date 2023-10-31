Кошмарний сценарій. На Землю обрушаться екстремальні шторми, що розвиваються за найгіршим сценарієм

Дослідники попереджають, що ми перебуваємо в поворотному моменті в історії прогнозування погоди — наслідки можуть бути руйнівними.

Минулого тижня на прибережне місто в Мексиці, Акапулько, обрушився руйнівний ураган Отіс. Як раніше вже писав Фокус, події розвивалися за "кошмарним сценарієм" і вельми шокували метеорологів: ураган обрушився на місто зі швидкістю 26 км/год, забравши життя щонайменше 48 осіб, пише Science Alert.

На думку дослідників із Національного центру ураганів США, швидкість, з якою ураган Отіс посилювався, була безпрецедентною: фактично всього за 5 годин він перетворився зі звичайного тропічного шторму на ураган 5-ї категорії. Зазначимо, що 5-та категорія — найпотужніша з усіх можливих, як правило, такі урагани виникають лише кілька разів на рік. Однак тепер учені побоюються, що ми вступили в переломний момент кліматичної кризи.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники вже прозвали цю рідкісну і тривожну подію "кошмарним сценарієм". Ба більше, швидкість інтенсифікації урагану за 12-годинний період побила всі можливі рекорди в східній частині Тихого океану. Простими словами, дослідники побоюються, що ураган Отіс не просто застав зненацька місцевих жителів і владу, він також показав пролом у роботі нинішніх інструментів прогнозування.

За словами викладача кафедри прибережної інженерії в Університеті Східного Лондона, що спеціалізується на вивченні стихійних лих, Равіндра Джаяратне, вченим необхідно розв'язати нагальні проблеми, пов'язані з інструментами, які ми використовуємо для прогнозування подібних катастрофічних подій. Вчені також зазначають, що наразі необхідно визнати значний вплив швидкої зміни клімату на нинішні можливості прогнозування.

Сьогодні в основі прогнозування погоди лежать комп'ютерні програми або "моделі", що поєднують атмосферні змінні, наприклад, температуру, вологість, вітер і тиск, з фундаментальною фізикою. Однак атмосферні процеси не лінійні, що може призвести до великої розбіжності в остаточних прогнозах. Через це вчені, як правило, прогнозують набір можливих сценаріїв, а не передбачають єдиний, найбільш можливий.

Ці моделі відіграють важливу роль у прогнозуванні, а також попередженні населення та наказів про евакуацію. Однак, як показує практика, вони також мають значний ступінь невизначеності, особливо, коли йдеться про рідкісні та екстремальні умови, як це було з ураганом Отіс.

За словами Джаяратне, ця невизначеність виникає через кілька факторів. По-перше, фундаментально хаотичної природи системи. По-друге, обмеженість спостережень — подібні урагани відбуваються раз на 1000 років, а тому моделям складно пояснити причину їхнього виникнення. По-третє, рідкісні явища включають рідкісні комбінації змінних і факторів. І врешті-решт існують невідомі фактори, які просто не враховуються моделями.

Дослідники також зазначають, що до всього цього можна також додати проблему зміни клімату, а також вплив кліматичної кризи на погодні умови. Наприклад, урагани багато в чому залежать від температури поверхні моря: підвищення температури дає більше енергії для формування і посилення штормів. У результаті зв'язок між зміною клімату та посиленням ураганів у поєднанні з іншими факторами, як-от рясні опади або високі припливи, стає дедалі очевиднішим.

У результаті вчені сходяться на думці, що проблеми прогнозування екстремальних явищ сьогодні величезні, проте вони також вважають, що вони переборні. У результаті вчені вважають, що слід зосередитися на усуненні проблем у роботі моделей для кліматичного прогнозування, щоб не опустити "кошмарних сценаріїв", при тому, що екстремальних штормів у майбутньому, ймовірно, стане тільки більше.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі під загрозою: людство може загинути до кінця століття.