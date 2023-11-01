Мертва кавалькада. У Китаї знайшли поховання 150 коней, викладених у ряд (фото)

На північному заході Китаю виявили залишки стародавнього міста, яке було регіональним центром у період Західної Чжоу.

У Китаї археологи знайшли руїни обнесеного стіною міста бронзової доби, де колись розташовувалися палац, рів, цвинтарі, жертовні ями та навіть гончарні майстерні й бронзоливарне виробництво, пише Live Science.

Загублене в часі місто Яохеюань розташовувалося біля підніжжя гір Люпань на північному заході Китаю. Місто було політичним і культурним центром у період Західної Чжоу — відрізок часу в історії Китаю, який тривав з 1045 року до н.е. до 771 р. до н.е. за часів династії Чжоу.

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Археологи також вважають, що саме Яохеюань був регіональним центром, якщо брати до уваги різноманітність міських об'єктів на місці розкопок.

За словами експертів, у Яохеюані жертвопринесення як тварин, так і людей були звичною справою. Таку ідею підтверджують велика кількість гробниць, у яких було знайдено розрізнені останки людських кісток, коней, волосся, кіз, овець, курей, собак і кроликів. У стародавньому місті археологи знайшли цілих шість жертовних ям, в яких знаходилися скелети коней, викладені рядами. Деякі скелети тварин були розбиті на сегменти, ймовірно, тварини були розчленовані перед похованням. Загалом археологи знайшли скелети 120 коней, серед яких було кілька лошат.

"Знайдене жертовне поховання коней вказує не тільки на багатство міста, а й на присутність коней загалом у цьому регіоні. Коні були одним із найцінніших ресурсів на північному заході Китаю в період Західної Чжоу", — пишуть автори дослідження.

Крім цього, на місці розкопок також було виявлено докази бронзового лиття періоду Західного Чжоу. Місце рясніло шламовими резервуарами, залишками глиняної суміші, яку колись використовували для виготовлення форм.

Предмет з амазоніту Фото: скелеты лошадей

По всьому археологічному об'єкту було виявлено безліч артефактів, зокрема керамічні форми, прикраси з нефриту, лакові вироби, судини вкриті глазур'ю. Особливо цікавими були знайдені кістки, на яких вигравіювали понад 150 різних ідеограм.

Кістки з ідеограмою Фото: скелеты лошадей

За межами ж міста-фортеці археологи виявили залишки будинків, зольників, печей, доріг.

Наразі небагато археологічних досліджень зосереджені на Західному Чжоу і регіоні зокрема. Експерти кажуть, що необхідно більше досліджень, щоб краще зрозуміти місце Яохеюаня в цей період часу і його зв'язки з іншими частинами Китаю.

Нагадаємо, у Перу знайшли 76 дитячих жахливих жертвоприношень. Як зазначають експерти, ці жертвопринесення інки приносили, щоб умилостивити богів, коли проливні дощі Ель-Ніньо спричиняли повені.