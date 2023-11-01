На шляху до загадкових сусідів Юпітера. Апарат NASA майже досяг першої мети: суть місії "Люсі" (фото)

Апарат NASA 1 листопада наблизиться до астероїда Дінкінеш.

Космічний апарат "Люсі" пролетить повз 700-метровий астероїд Дінкінеш у головному поясі астероїдів, щоб вивчити цей камінь і налаштувати свої прилади перед виконанням важливого дослідження троянських астероїдів Юпітера. Наближення до Дінкінеша знаменує собою початок 12 річної подорожі в космосі, під час якої "Люсі" вивчить 10 різних космічних каменів. Це перший зонд в історії, який досліджує троянські астероїди Юпітера, що обертаються навколо Сонця на тій самій орбіті, що й планета, та вважаються уламками, що залишилися після формування Сонячної системи, пише Space.

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Космічний апарат "Люсі" і перша ціль

Цей зонд NASA вирушив у космос ще 16 жовтня 2021 року, щоб почати свою 12-річну подорож для вивчення троянських астероїдів Юпітера. Свою назву зонд отримав на честь знаменитого австралопітека Люсі, скам'янілі останки якого було виявлено в Ефіопії, Африка. А перша ціль апарату NASA, астероїд Дінкінеш отримав свою назву на початку 2023 року також на честь австралопітека Люсі, адже офіційною мовою Ефіопії саме так називаються ці скам'янілі рештки предка людини.

1 листопада о 18:54 за Києвом апарат NASA підлетить до астероїда Дінкінеш на відстань 430 км. Мета цього візиту полягає не тільки у вивченні космічного каменю в головному поясі астероїдів, а й у налаштуванні всіх приладів "Люсі" перед вивченням троянських астероїдів Юпітера.

Ці астероїди вважаються "скам'янілими рештками" Сонячної системи і складаються з речовини, яка залишилася після появи планет приблизно 4,6 млрд років тому. Склад цих астероїдів допоможе вченим дізнатися, які елементи існували в космосі, коли формувалася Земля.

Перше зображення Дінкінеша, зроблене "Люсі". Жовтий кружок вказує, де розташований астероїд Фото: NASA

Друга мета "Люсі"

Після відвідин астероїда Дінкінеш апарат "Люсі" повернеться назад до Землі, щоб здійснити новий гравітаційний маневр навколо нашої планети наприкінці 2024 року.

Після цього "Люсі" полетить знову до головного поясу астероїдів, де дослідить космічний камінь завширшки 4 км під назвою Дональдджохансон. Він отримав свою назву на честь першовідкривача решток австралопітека Люсі Дональда Джохансона.

Троянські астероїди Юпітера

Завершивши другий етап своєї місії, зонд NASA розпочне вивчення троянських астероїдів Юпітера. У серпні 2027 року апарат "Люсі" наблизиться до астероїда Еврібат завширшки 64 км і його супутника Квета завширшки 1 км.

Деякі з троянських астероїдів: Еврібат, Полімел, Левк і Орус, вид із космічного апарата "Люсі" Фото: NASA

Далі у вересні 2027 року відбудеться дослідження астероїда Полімел завширшки 21 км і його супутника, відкритого торік, але такого, що не має поки що офіційної назви. Після цього "Люсі" у квітні 2028 року наблизиться до Левка завширшки 40 км, який обертається дуже повільно навколо своєї осі, а тому представляє собою особливу цінність для вчених. У листопаді 2028 року зонд NASA вивчатиме астероїд завширшки 51 км під назвою Орус, який, як вважається, має багато органічного матеріалу та вуглецю.

На початку 2030-х років "Люсі" досягне фінальних цілей місії — астероїдів Патрокл, завширшки 113 км, і Менетій, завширшки 104 км. Відвідування цих астероїдів буде величезним досягненням, оскільки вони обертаються навколо Сонця під великим нахилом над площиною Сонячної системи і тому до них дуже важко дістатися космічним апаратам.

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