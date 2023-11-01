Неймовірні гіганти. Найбільший гарбуз на Землі важить 1226 кг, але це далеко від межі

Дослідники вважають, що біологічна межа гарбуза насправді набагато більша, ніж поки що кому-небудь вдалося виростити.

Осінь традиційно є періодом збору врожаю гарбузів. Саме в цей період фермери по всьому світу змагаються за встановлення нового рекорду — кому вдасться виростити найбільший гарбуз у світі, пише Science Focus.

Цього року володаркою титулу найбільшого гарбуза у світі став плід вагою 1226 кілограмів, вирощений італійцем Стефано Кутрулі. Однак наскільки б неймовірними не здавалися розміри гарбуза, вчені вважають, він далекий від своєї біологічної межі.

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Зазначимо, що раніше цього року вчені вже заявляли, що останніми роками фермерам все частіше вдається виростити гігантів. Ба більше, останніми роками розміри гарбузів загалом збільшилися. За словами докторантки в галузі харчової хімії в Університеті Лідса, доктора Емми Девіс, гарбузи, ймовірно, продовжують ставати все більшими завдяки часу, витраченому на поділ клітин, створення спеціалізованих тканин і селекційне розмноження.

Дослідники також помітили, що відзначені нагородою гарбузи стають дедалі більшими та це, як припускають, пов'язано з ретельним добором насіння, більшим простором для вирощування та необхідною кількістю води. Водночас деякі сорти гарбуза, наприклад, Атлантичний гігант, генетично схильні до виростання до розмірів, що вражають.

Відомо, що гарбузи швидко ростуть під час фази поділу клітин, яка триває набагато довше, ніж у їхніх родичів, наприклад, огірків. Після процесу поділу клітини розростаються до двох місяців, утворюючи більші клітини, ніж в інших плодах.

Науковці також зазначають, що гарбузи наділені вищим рівнем спеціалізованої тканини, званої флоемою, яка транспортує цукри туди, де вони найбільш необхідні для росту плода.

Утім, за весь цей час виробникам так і не вдалося розв'язати одну проблему — плоску основу гарбуза, яка виникає через його занадто велику вагу. Фактично він просто стає занадто важким, щоб підтримувати свою форму.

Раніше Фокус писав про те, що вчені закликають не викидати святкові гарбузи в лісі — можуть вбити їжаків.