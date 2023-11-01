Майже 300 військових кораблів за раз: вчені виявили найбільшу і найстарішу верф у світі (фото)

На півночі острова Дана, розташованого в середземноморському регіоні Туреччини, знайшли руїни найбільшої та найстарішої у світі античної корабельні.

Дослідники зробили дивовижне відкриття на маленькому острові в середземноморському регіоні Туреччини. Острів Дана, розташований поблизу міста Сіліфке в провінції Мерсін, зараз є домом для найбільшої та найстарішої у світі античної верфі, пише Arkeonews.

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Сам острів багату історію, що сягає бронзового віку. Він набув значущості завдяки кедровому лісу в горах Таурус і покладам залізної руди в прилеглих регіонах, привертаючи міжнародну торговельну і політичну увагу.

Найцікавішою частиною цього відкриття є 294 стапелі, знайдені на острові. Ці стапелі використовували для будівництва кораблів протягом всієї історії, і їхня кількість просто вражає.

Доцент Хакан Оніз з кафедри збереження та реставрації культурної спадщини Університету Акденіз з гордістю заявив: "Ми довели, що це найстаріша, недоторкана і збережена верф у світі".

Значення цієї корабельні стає ще очевиднішим, якщо врахувати, що на цих стапелях могли одночасно будуватися майже 300 кораблів. Вражає те, що це були військові кораблі, і одночасне будівництво такого великого флоту могло мати значний вплив на політичну, військову та комерційну динаміку в Середземномор'ї.

Найцікавішою частиною цього відкриття є 294 стапелі, знайдені на острові Фото: DHA

Ці кораблі, побудовані на острові Дана, відігравали вирішальну роль у різних конфліктах, включаючи морські битви під час міграції морських народів у бронзовому столітті та протистояння між греками і персами.

Доктор Оніз додав: "Уесь світ знає про існування суднобудівної верфі, розташованої поруч з островом Дана в Мерсіні, і про її здатність будувати близько 300 кораблів. Ці стапелі також слугували місцем для щорічного обслуговування дерев'яних кораблів.".

Стапелі на острові Дана переважно вирубані в скелях і можуть бути класифіковані на основі їхніх видимих фізичних характеристик. Хоча деякі з них з часом зруйнувалися, багато залишилися недоторканими.

За більшими елінгами також є недосліджені вирубані в скелях структури, які, ймовірно, використовували для обслуговування кораблів. Крім того, деякі стапелі обвалилися в море внаслідок землетрусів.

Останніми роками на острові Дана та навколо нього проводилися підводні археологічні дослідження з використанням спеціалізованих дослідницьких кораблів та обладнання, зокрема водолазних пристроїв SCUBA та гідролокаторів. Ці зусилля триватимуть і в наступні роки, обіцяючи ще захопливіше розуміння історичного значення острова.

Це відкриття не лише проливає світло на багату морську історію Середземномор'я, але й показує важливість острова Дана як центру суднобудування і технічного обслуговування протягом століть. Це свідчення людської винахідливості та майстерності, і дослідження продовжує відкривати більше про цю чудову стародавню корабельню.

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