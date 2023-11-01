Допомога для нужденних. 14-річний підліток створив дешеве мило для лікування меланоми

Переможець наукового конкурсу розповів, що його головною метою було надання можливості незаможним людям боротися з небезпечним раком без дорогих препаратів.

Хеман Бекеле, 14-річний підліток із міста Аннандейл, штат Вірджинія, був визнаний найкращим молодим ученим Америки за створення мила, призначеного для лікування меланоми — поширеного виду раку шкіри. Інновація Бекеле полягає в поєднанні саліцилової, гліколевої та третиноїнової кислот у певних співвідношеннях, пише My Modern Met.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Саліцилову, гліколеву і третиноїнову кислоти, відомі як кератолітики, включено до складу мила, щоб стимулювати дендритні клітини в шкірі. Під час нанесення мила для лікування меланоми (МЛМ) у ньому з'являються толл-подібні рецептори, які активують дендритні клітини. Ці клітини, активізувавшись, спільно з клітинами TN io12 впливають на клітини, інфіковані ВПЛ. Незважаючи на назву, основна мета застосування мила — не лікування, а підтримання імунних клітин пацієнта в стані пильності щодо меланоми.

Ініціатива Бекеле полягає в тому, щоб створити економічно ефективну альтернативу наявним методам лікування раку шкіри, особливо корисну для країн, що розвиваються. Незважаючи на те, що концепція видається багатообіцяючою, її ефективність ще належить перевірити в реальних умовах.

Під час конкурсу 3M Young Scientist Challenge, в якому Бекеле змагався з дев'ятьма іншими інноваційними проектами, його наставником була Дебора Ізабель, фахівець з розробки продукції. На конкурсі також були представлені такі проєкти, як рукавичка для виявлення епілепсії та економічний електронний пристрій для відображення шрифту Брайля.

За своє досягнення Бекеле отримав грошову винагороду в розмірі 25 000 доларів США. Він планує продовжити розробку свого винаходу і створити некомерційну організацію, яка поширюватиме МЛМ серед нужденних.

Бекеле зазначив, що мотивом для участі в конкурсі молодих учених 3М стала його віра в позитивний потенціал молодих мислителів. Він виявляє неабиякий інтерес до біології та технологій і розглядає конкурс як ідеальну платформу для презентації своїх ідей. Бекеле прагне знаходити стійкі рішення глобальних проблем і мотивувати інших до аналогічного внеску.

Раніше Фокус писав про симптом раку, який люди часто не беруть до уваги. У більшості випадків симптоми раку легко виявити, але не на всі з них люди звертають увагу.

Також Фокус писав про те, що влада Нідерландів збирається безкоштовно роздавати людям сонцезахисний крем. Уряд Нідерландів оголосив про нову ініціативу в галузі громадської охорони здоров'я, спрямовану на боротьбу зі зростаючим рівнем захворюваності на рак шкіри в країні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.