Небезпека на виду. Учені запропонували клеїти етикетки з попередженнями на упаковки з м'ясом

За результатами останнього дослідження, вчені з'ясували, що етикетки з попереджувальними написами про небезпеку м'яса скорочують його споживання до 10%, що допомагає як людям, так і планеті.

М'ясо є найважливішим інгредієнтом мільйонів страв і улюбленим делікатесом багатьох. Але воно несе в собі безліч небезпек, від яких вчені всіляко намагаються нас захистити, попереджаючи про вживання того чи іншого виду м'яса. Нове дослідження припускає, що графічні попереджувальні написи на м'ясних продуктах, подібні до тих, що розміщуються на пачках сигарет, можуть знизити споживання м'яса на 10%. Це може сприяти поліпшенню здоров'я населення і скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу, пише StudyFinds.

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У дослідженні, в якому взяла участь 1001 доросла людина, що вживає м'ясо, перевіряли ефективність етикеток, що попереджають споживачів про екологічні та медичні ризики, пов'язані зі споживанням м'яса. Учасникам дослідження демонстрували зображення різних гарячих страв, кожну з яких супроводжували певним застережливим написом — пов'язаним зі здоров'ям, з кліматом, з пандемією або без напису. Кожен напис супроводжувався відповідним графічним зображенням. Як приклад можна навести попередження про клімат, на якому зображено вирубку лісів і викиди фабрик, а також напис: "УВАГА: Вживання м'яса в їжу сприяє зміні клімату (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, 2020)".

З усіх протестованих етикеток найбільш переконливими та достовірними виявилися ті, які підкреслювали негативний вплив виробництва м'яса на клімат, що призвело до скорочення вибору м'ясних страв на 7-10%.

За статистикою, 72% населення однієї лише Великої Британії є споживачами м'яса. Незалежний комітет зі зміни клімату рекомендує скоротити споживання м'яса і молочних продуктів на 20% до 2030 року.

Під час дослідження учасникам пропонували 20 варіантів страв, серед яких були м'ясні, рибні, вегетаріанські та веганські макаронні запіканки. Потім дослідники оцінювали реакцію учасників на етикетки, оцінюючи такі фактори, як правдоподібність, занепокоєння, що викликає, і привабливість страви. Учасники також висловили свою думку про те, наскільки вони підтримують таке маркування як національний захід.

Джек Г'юз, докторант з Університету Дарема, зазначив, що попереджувальні етикетки успішно знижують рівень паління і споживання цукровмісних напоїв. Він припустив, що подібне маркування на м'ясних продуктах могло б сприяти досягненню національних цілей зі зниження викидів парникових газів до нуля.

Доктор Міліца Василевич, авторка дослідження, також наголосила на відомій небезпеці надмірного споживання м'яса для здоров'я і довкілля і припустила, що попереджувальні етикетки можуть стати одним із методів зниження цих ризиків.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.