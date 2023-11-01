На кону наше майбутнє: вчені б'ють на сполох щодо стійких до антибіотиків дитячих хвороб

У новому дослідженні вчені з'ясували, що наявні антибіотики стають дедалі менш ефективними, переступаючи межу в 50% ефективності в боротьбі з бактеріями, що провокують дитячі захворювання.

Антибіотики, які традиційно використовуються для лікування поширених дитячих інфекцій, втрачають свою ефективність через антибіотикорезистентність, йдеться в нещодавно проведеному дослідженні. Дослідники, у своїй новій роботі, наголошують на актуальності оновлення глобальних рекомендацій щодо застосування антибіотиків та активізації розробки нових антибіотиків, призначених спеціально для дітей молодшого віку, пише Newsmax Health.

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Доктор Фібі Вільямс, провідний науковий співробітник Інституту інфекційних захворювань Сіднейського університету і автор дослідження, відзначила зростаючу проблему антибіотикорезистентності. Вона наголосила, що ситуація загострюється швидше, ніж передбачалося, і вказала на необхідність пошуку інноваційних рішень для боротьби зі зростанням кількості інфекцій із множинною лікарською стійкістю. Особливо гостро ця проблема стоїть у таких регіонах, як Південно-Східна Азія, включно з Індонезією та Філіппінами, де багато дітей гине від інфекцій, які не піддаються лікуванню через резистентність.

Дослідження показало, що ефективність багатьох антибіотиків, схвалених Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), під час лікування основних дитячих інфекцій, таких як пневмонія, сепсис і менінгіт, становить менше 50%. ВООЗ визнала стійкість до протимікробних препаратів однією з головних глобальних загроз здоров'ю. Тривожна статистика показує, що з приблизно 3 млн. новонароджених, які щорічно страждають від сепсису у світі, 570 тис. помирають, часто через стійкість до антибіотиків.

Крім того, дослідження показало, що антибіотики цефтриаксон і гентаміцин нині ефективні в меншій кількості випадків сепсису і менінгіту як у новонароджених, так і в дітей. Під час дослідження було проаналізовано дані 86 досліджень, у яких розглядали понад 6 600 видів бактерій з 11 країн.

Доктор Вільямс виступає за збільшення фінансування досліджень нових антибіотиків, призначених для лікування дітей і немовлят. Вона висловила стурбованість з приводу обмеженої доступності ефективних методів лікування для цієї демографічної групи населення. Вільямс вивчає можливості застосування старого антибіотика фосфоміцину для боротьби з інфекціями з множинною лікарською стійкістю у дітей. У співпраці з Комітетом ВООЗ з оптимізації лікарських засобів для дітей вона також працює над забезпеченням своєчасного доступу до ефективних антибіотиків для дітей.

Пол Тернер, старший автор дослідження і директор Оксфордського медичного дослідницького підрозділу в Камбоджі, наголосив на важливості регулярного оновлення рекомендацій щодо лікування з урахуванням мінливої ситуації з антибіотикорезистентністю. Він також наголосив на необхідності якісних лабораторних даних для ефективного моніторингу цієї глобальної проблеми.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

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