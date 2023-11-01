Золотий скарб часів Гетьманщини: на Київщині археологи виявили унікальну знахідку (фото)

Археологи проводили роботи на місці давнього міста у Білій Церкві. Окрім артефактів також було виявлено об’єкти давньоруського та козацького часів.

У Білій Церкві на Київщині археологи виявили золотий скарб часів Гетьманщини, який складається з 12 золотих предметів. Про це повідомили в Інституті археології НАН України.

Загальна вага золотих предметів становить 28 г. Вони були сховані у невеличкій керамічній посудині разом із перламутровим бісером.

Зазначається, що скарб було знайдено у культурних нашаруваннях XVII-XVIII ст. та він пов’язаний з історичними подіями часів Гетьманщини.

"Скарб часів Гетьманщини — вкрай рідкісна знахідка, яка має велике наукове та суспільне значення. Вона ілюструє значний розвиток матеріальної культури населення України, підкреслює високий рівень ювелірного мистецтва Козацької держави", — йдеться у повідомленні.

Виявлені артефакти у Білій Церкві Виявлені артефакти у Білій Церкві Виявлені артефакти у Білій Церкві Виявлені артефакти у Білій Церкві Виявлені артефакти у Білій Церкві

Знайдені предмети передали на зберігання до фондів Археологічного музею ІА НАН України та експонуватиметься у майбутньому.

Повідомляється, що археологи проводили роботи на території давнього міста у Білій Церкві. Окрім артефактів також було виявлено та досліджено об’єкти давньоруського та козацького часів.

Нагадаємо, на початку серпня про підозру оголосили мешканцю Хмельниччини, який знайшов скарб III століття та продав на аукціоні за пів мільйона гривень.

Раніше на початку року на сході Польщі археолог виявив 13 бронзових артефактів, яким понад 2500 років. Під час розкопок було знайдено прикраси лужицької культури, які у цьому регіоні дуже рідкісні.