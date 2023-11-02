Скарб народу хмар: археологи знайшли гробницю зниклої цивілізації (фото)

У доколумбові часи міштеки були однією з найбільших цивілізацій Мезоамерики, яка проіснувала приблизно з 1500 року до н. е. до 1523 року.

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) зробили важливе відкриття в Сан-Хуан-Ікскакіштла (San Juan Ixcaquixtla), місці, розташованому на пагорбі в мексиканському штаті Пуебла. Вони розкопали поховання міштеків-сапотеків у місцевості з курганами під назвою "тетелес", пише HeritageDaily.

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Сан-Хуан-Іскакіштла — це горбиста місцевість у Мексиці. У давнину тут жив народ міштеків, який був значною цивілізацією в Месоамериці приблизно з 1500 року до н.е. до 1523 року.

Термін "міштеки" походить від науатльського слова mixtecah, що означає "народ хмар". Вони мали важливі центри, такі як Тілантонго, а також інші місця, такі як Ачіутла, Тлаксіако, Тутутепек та інші.

За часів могутньої імперії ацтеків багато міштекських громад були змушені платити їм данину. Однак не всі міста міштеків прийняли нову владу. Деякі з цих міст деякий час чинили опір іспанським завойовникам на чолі з Педро де Альварадо.

У цих камерах також знаходилися 150 керамічних посудин, різьблена людська кістка, спеціальна сокира і три ярма у формі літери "U" Фото: INAH

Археологи виявили знахідку під час будівельних робіт на міській площі. Вони натрапили на дві камери розміром приблизно 4 на 2 метри. Ці приміщення є частиною більшого поховання. В них археологи знайшли останки щонайменше 20 осіб, які датуються класичним мезоамериканським періодом, тобто приблизно між 100 і 650 роками нашої ери.

У цих камерах також знаходилися 150 керамічних посудин, різьблена людська кістка, спеціальна сокира і три ярма у формі літери "U". Ці U-подібні ярма часто використовувалися в церемоніальних іграх з м'ячем.

На думку дослідників, схоже, що ці могили були частиною традиції, коли робили спеціальні місця для поховання кількох людей.Вони могли бути пов'язані між собою як частина групи або сім'ї, що займалася торгівлею і, можливо, навіть якоюсь військовою діяльністю.

Це вже третя могила, знайдена на міській площі. Першу відкрили ще у 2004 році, вона мала три камери. Потім, у 2013 році, знайшли ще одну гробницю.

Дослідження захоплюють, бо допомагають нам дізнатися більше про народ міштеків та їхні звичаї. Це наче відкриття шматочка пазла, який допомагає нам краще зрозуміти минуле. І хто знає, що ще приховано в цій місцевості, що чекає на відкриття в майбутньому.

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