Китай створив першу в історії місячну ферму: вона довела, що рослини можуть рости на Місяці

Схоже, що низька гравітація має свої переваги, зокрема підвищену стійкість до холоду.

Рослини здатні вижити в умовах низької гравітації, наприклад, на Місяці, як свідчать результати важливого експерименту, описаного у двох статтях у журналах Microgravity Science and Technology і Acta Astronautica, пише IFLScience.

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Ферма на Місяці

Коли китайський посадковий апарат "Чан'є-4" приземлився на Місяці на початку 2019 року, то як корисне навантаження на його борту перебувало насіння чотирьох видів рослин: бавовни, картоплі різуховідки Таля і ріпаку. Ці рослини мали вирости в спеціальному контейнері, де також була вода. Автори статей вказують на те, що експеримент продемонстрував, що рослини можуть рости на Місяці, незважаючи на сильне випромінювання Сонця і низьку гравітацію. Через більш ніж 4 роки вчені опублікували остаточні дані про цей важливий експеримент, який передбачає, що вирощування рослин на Місяці та Марсі може стати реальністю.

Важливо зазначити, що апарат "Чан'е-4" не намагався вирощувати насіння рослин у місячному ґрунті. Замість цього вчені хотіли з'ясувати, як позначиться на рослинах низька гравітація Місяця і висока доза випромінювання. Автори статей пишуть, що низька гравітація може допомогти компенсувати деякі інші труднощі, з якими доведеться зіткнутися людям під час вирощування рослин за межами Землі.

Коли китайський посадковий апарат "Чан'є-4" приземлився на Місяці на початку 2019 року, то як корисне навантаження на його борту було насіння чотирьох видів рослин Фото: CNSA

Що виросло на Місяці?

Результати порівняння рослин, вирощених на Місяці з рослинами, вирощеними на Землі в ідентичних умовах, показали, що місячна гравітація, яка в 6 разів нижча, ніж на Землі, прискорює проростання насіння. Хоча на Місяці вдалося виростити тільки бавовну, а на Землі проросло разом із бавовною і насіння ріпаку, все ж це величезне досягнення, вважають учені.

Найбільшу загрозу для рослини, яка виросла на Місяці, становила довга місячна ніч, яка почалася через 9 земних днів після приземлення апарату "Чан'е-4". Температура всередині контейнера опустилася до мінус 52 градуси Цельсія, а підвищилася вона тільки через 18 земних днів. Для чистоти експерименту вчені на Землі також знизили температуру під час вирощування насіння.

Коли настав місячний день, то виявилося, саджанець все ще був зеленим і стояв у вертикальному положенні. Цей місячний саджанець пережив другий місячний день, який тривав більше 2 земних тижнів, хоча його ріст зупинився. Вчені вважають, що це сталося через брак кисню в контейнері. Вчені припускають, що низька гравітація викликала стійкість до холоду у бавовни на Місяці, яка все ж не пережила другу місячну ніч.

Автори статей вважають, що три інші рослини не змогли вирости на Місяці через те, що місцева температура не була комфортною для них протягом перших п'яти днів експерименту.

Вирощування рослин на Марсі

Науковці вважають, що вирощування рослин на Місяці матиме надважливе значення для довгострокової присутності людини тут, адже таким чином астронавти зможуть забезпечити себе деякою їжею. Але вирощування рослин на Марсі матиме навіть більш важливе значення. Доставка їжі із Землі на Місяць коштуватиме дорого, але доставка на Марс ще дорожча. У Марса у 2 рази вища гравітація, ніж на Місяці, тому вчені сподіваються, що вона матиме аналогічний місячному ефект на рослини.

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