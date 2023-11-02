Психоз вендиґо перетворює людей на монстрів: що приховується за моторошною легендою

Одержимість вендиґо — відомий міф корінних народів Америки. Проте, науковці дійшли висновків, що він має під собою логічне підґрунтя.

Неконтрольоване бажання споживати людську плоть часто асоціюється з божевіллям, але нове дослідження припускає, що в цій жахливій поведінці може бути більше, ніж здається на перший погляд. Дослідники заглибилися у психоз вендиґо серед корінних американських спільнот і виявили деякі незвичайні факти, пише IFLScience.

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Психоз вендиґо — це унікальний стан, який глибоко вкорінений у міфології народу алгонкіни, особливо тих, що мешкають у північних регіонах Північної Америки. Це явище пов'язане з сильною вірою та оманою, що люди перетворюються на вендиґо — злих духів, якими рухає ненаситна жага до людської плоті.

Отже, що ж таке вендиґо? За словами дослідників, його описують як високу, виснажену фігуру, що випромінює нудотний запах гниття плоті. Кажуть, що у вендиґо вогняні очі і серце з льоду. Люди, які переживають психоз вендиґо, починають вірити, що вони одержимі цим злим духом, що призводить до підвищеного рівня параної і жорстоких галюцинацій про потенційних жертв.

У міру прогресування захворювання у хворих може розвинутися тривожний зсув у сприйнятті, і вони починають бачити в інших людях, навіть у членах власної родини, потенційну здобич. Після того, як вони споживають людську плоть, перетворення на вендиґо вважається завершеним і незворотнім.

Хоча випадки цього стану рідкісні, історичні записи, датовані 300 роками, підтверджують його існування, включаючи одного чоловіка, який вбив і з'їв своїх родичів під час голоду в 1786 році. Попри ці жахливі вчинки, дослідники припускають, що психоз вендиґо може бути культурно релевантним психологічним захисним механізмом, який сягає корінням в міфологію.

Ці індіанські племена, що жили в Канаді, стикалися з суворими зимами, позначеними голодом і голодом. В екстремальних ситуаціях вдаватися до канібалізму могло стати питанням виживання. Існування міфу про вендиґо могло слугувати наративним інструментом для дистанціювання від цих немислимих вчинків.

Простіше кажучи, канібалізм і, опосередковано, психоз вендиґо можна розглядати як хибну стратегію виживання в часи крайнього дефіциту. Віра в перетворення на вендиґо може допомогти людям впоратися зі своїм внутрішнім дистрессом.

Ненаситний апетит вендиґо віддзеркалює відчай, який виникає в разі нестачі їжі, а його перетворення з людини на монструозну істоту символізує страх втратити людську подобу у важких ситуаціях.

Історично психоз вендиґо і канібалізм були поширеніші в періоди сильного голоду. Однак, завдяки стабільнішому постачанню їжі та кращому психіатричному лікуванню в наш час, вендиґо вже давно не з'являється.

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