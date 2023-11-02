Крок у майбутнє: в Австралії народилася перша дівчинка, зачата за допомогою альтернативи ЕКЗ

Хоча дітей народжених за допомогою нового способу запліднення ще зовсім небагато, це значна подія, яка знаменує, що люди все частіше вдаються до ефективнішого, дешевшого та безпечнішого методу лікування безпліддя.

В Австралії з'явилася на світ Бонні Лутас, дитина, зачата за допомогою методу капацитарного екстракорпорального дозрівання (КАПА-ЕКД), що являє собою більш доступну і безпечну альтернативу екстракорпоральному заплідненню (ЕКЗ), пише ScienceAlert.

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Ця передова репродуктивна технологія вже доступна в шести країнах світу, включно з Королівським жіночим госпіталем у Новому Південному Уельсі, де Бонні стала першою австралійською дитиною, зачатою за допомогою цього методу.

Відмінною особливістю КАПА-ЕКД від традиційного ЕКЗ є дозрівання яйцеклітин поза організмом, що зменшує потребу в гормональній стимуляції і тим самим мінімізує супутні ризики та дискомфорт. На відміну від ЕКЗ, що вимагає двотижневого курсу ін'єкцій гормонів і хірургічного забору яйцеклітин, КАПА-ЕКД передбачає менш інвазивну процедуру — збір незрілих комплексів кумулюс-ооцит і їх дозрівання поза організмом. Цей інноваційний підхід, хоча і не є новим, але в його застосуванні досягнуто значних успіхів: метод КАПА покращує процеси дозрівання яйцеклітин і загальні результати.

Впровадження КАПА-ЕКД пропонує більш зручний для пацієнтів варіант, що скорочує час, вартість і фізичне навантаження, пов'язане з лікуванням безпліддя. Для батьків Ліанни і Тео Лутас цей метод став ідеальною альтернативою, знизивши необхідність у гормональних втручаннях і пов'язаних з ними побічних ефектах. Народження Бонні Лутас за допомогою КАПА-ЕКД знаменує собою значний крок уперед у галузі репродуктивних технологій, надаючи нову перспективну можливість для майбутніх батьків у всьому світі.

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