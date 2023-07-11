Найвищий шанс на успіх: учені назвали найкращий час для ЕКЗ

Рішення про проведення ЕКЗ — це серйозне рішення, але не менш важливим може бути вибір часу, особливо якщо йдеться про літо, згідно з новим дослідженням.

Related video

Наука нерідко підносить нам дивовижні і навіть несподівані результати. Нещодавнє дослідження, проведене в Австралії, безумовно, відповідає цьому твердженню. Вчені з'ясували, що екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) виявляється успішнішим, якщо яйцеклітини заготовлюються влітку. Про нове відкриття пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Якщо говорити простою мовою, то ЕКЗ — це медична процедура, під час якої яйцеклітина з'єднується зі сперматозоїдом поза організмом у лабораторії. Після формування ембріона або ембріонів їх поміщають у матку. Однак, згідно з новим дослідженням, успіх цієї процедури, мабуть, певною мірою залежить від пори року. Зокрема, час збору яйцеклітин має значення.

Дослідники виявили, що при зборі яйцеклітин влітку шанси на народження живої дитини становлять близько 31%. Якщо ж яйця збираються восени, то цей показник знижується до 26%. Цікаво, що показники для яєць, зібраних взимку і навесні, знаходяться десь посередині. Але ось у чому заковика: фактичний час перенесення ембріона в матку, схоже, не має жодного значення, важливо лише те, коли яйцеклітину було вперше зібрано.

У попередніх дослідженнях ЕКЗ робили висновок, що пора року не має істотного впливу на успішність процесу. Але, як виявилося, збір яйцеклітин може бути винятком.

Для того щоб дійти таких висновків, дослідники ретельно вивчили дані восьмирічного досвіду перенесення заморожених ембріонів (3 657, якщо бути точним), проведеного в одній із клінік репродукції в Перті. Вони виявили, що ембріони, отримані з яйцеклітин, зібраних у дні, коли сонце світило понад 10 годин, мали на 28% більше шансів на народження живої дитини, ніж ембріони, зібрані в дні, коли сонце світило менше 7 годин. Цікаво, що температура в день збору не мала значення.

Ці дані узгоджуються з результатами іншого дослідження, проведеного в Північній півкулі 2022 року. У цьому дослідженні було встановлено, що на успішність ЕКЗ справді впливає пора року і температура в момент збору яйцеклітин.

Однак ці два дослідження розходяться в одному питанні: що відіграє важливішу роль — кількість сонячних годин чи температура навколишнього середовища. Будь-який із цих факторів може впливати на вироблення вітаміну D або мелатоніну, які можуть впливати на розвиток яєць.

Однак дослідники припускають, що можуть діяти й інші чинники. Не виключено, що зміни в активності, дієті або способі життя в різні пори року можуть впливати на успішність ЕКЗ. На жаль, у цьому конкретному дослідженні не було зібрано даних щодо цих можливих факторів впливу.

Незважаючи на питання, що залишаються, наслідки цього дослідження вельми цікаві. Для людей, які розглядають можливість проведення ЕКЗ, приурочення збору яйцеклітин до літніх місяців, коли тривалість світлового дня більша, може підвищити шанси на успіх, якщо вірити висновку вчених.

Раніше Фокус писав про питання втручання в генетику плода, що формується. Можливість скринінгу ембріонів на наявність складних спадкових ознак змусить суспільство глибоко переосмислити свою репродуктивну етику.

Також Фокус писав про створення штучних людських ембріонів. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.