Подорож у минуле: як артефакти затонулого корабля розкривають торгівельний світ древності (фото)

Затонулі кораблі — це не тільки скарбниця артефактів й матеріальної спадщини. Це ще й джерело знань, яке може розкривати зовсім неочікувані секрети, як, наприклад, сталося з корабельною аварією мису Гелідонія.

У 1950-х роках турецький аквалангіст натрапив на стародавні рештки корабля біля узбережжя мису Гелідонія в Туреччині. Ця корабельна аварія, пізніше названа корабельною аварією мису Гелідонія, дала нам унікальний погляд на глобальну економіку, яка процвітала в регіоні Середземномор'я понад три тисячі років тому, пише Ancient Origins.

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Відкриття зробив Кемаль Арас, аквалангіст із Бодрума, Туреччина. Він знайшов колекцію стародавніх артефактів, яка зацікавила американського археолога-аматора Пітера Трокмортона, дослідник каталогізував корабельні аварії в регіоні. У 1959 році Трокмортон підтвердив важливість місця, а в 1960 році почалися дослідження під керівництвом археолога-підводника Джорджа Басса.

Корабельна аварія біля мису Гелідонія датується приблизно 1200 роком до н. е. і, як вважають, корабель належав ковалю, можливо, з Кіпру, Сирії або Фінікії. Судно розбилося, вдарившись об скелясту вершину поблизу мису. Серед артефактів, знайдених на цьому місці, були інструменти та сировина для металургії, зокрема брухт бронзових інструментів, мідні та олов'яні злитки, а також інструменти для обробки каменю.

Пізня бронзова доба вважається періодом економічного процвітання фінікійців, а крах єгипетського впливу у східному Середземномор'ї близько 1175 року до н. е., спричинений міграцією морських народів, звільнив їх від іноземного панування. До 8 століття до н. е. вони заснували торгові поселення по всьому Середземномор'ю, включаючи Карфаген, і навіть наважилися перетнути Гібралтарську протоку, щоб досягти Британії.

Реконструкція інтер'єру затонулого корабля бронзового віку Улубурун, 1330-1300 рр. до н. е. Фото: Panegyrics of Granovetter / CC BY-SA 2.0

До відкриття мису Гелідонія вважалося, що мікенські греки домінували в торгівлі протягом пізньої бронзової доби. Однак ця корабельна аварія та ще одне важливе відкриття, корабельна аварія Улубурун, поставили під сумнів це уявлення. Затонулий корабель "Улубурун", знайдений у 1982 році біля берегів Туреччини, містив різноманітні артефакти, що відображають широту торговельних мереж, які перебували під впливом кіпрських і ханаанських торговців.

На затонулих кораблях з мису Гелідонія та Улубурун знаходилися вантажі мідних і олов'яних злитків, необхідних для виробництва бронзи. Це показує контроль цих торговців над двома найважливішими товарами бронзового віку. Мідь була легкодоступною у східному Середземномор'ї, особливо з острова Кіпр, тоді як олово, інший компонент бронзи, стало відносно дефіцитним у цьому регіоні.

Олово, як правило, знаходили у віддалених місцевостях, і зздебільшого воно походило з родовищ у таких регіонах, як Іран, Центральна Азія, східна пустеля Єгипту та Великобританія. Морська торгівля відігравала життєво важливу роль у доступі до олова, оскільки вона була швидшою і безпечнішою порівняно з сухопутною торгівлею.

Корабель, що затонув біля мису Гелідонія, можливо, і не був торговим судном, але він показує попит на бронзу та навички роботи з нею. Металург, якому належав корабель, ймовірно, представляв клас мандрівних ремісників, які подорожували Середземномор'ям, пропонуючи свої навички і вироби.

Це відкриття також висвітлює основних гравців у економіці давнього Середземномор'я. Подібно до того, як нашу сучасну економіку формують такі країни, як США і Китай, в економіці стародавнього Середземномор'я домінували Ханаан, Кіпр і Стародавній Єгипет.

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