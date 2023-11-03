Вимушений союз. Вчені зафіксували, як вірус атакував і поневолив інший вірус (фото)

Виявивши подібну поведінку, яка ніколи раніше не спостерігалася, вчені також дізналися, що такий нав'язаний союз практикувався парами вірусів уже понад 100 млн років.

У сучасному світі віруси, здається, особливо досягли успіху в зараженні людей найдивнішими образами. Але науку більше цікавив потенціал вірусів заражати інші віруси. Це може здатися науково-фантастичним сценарієм, але група фахівців з Університету Меріленда в окрузі Балтимор (УМОБ) нещодавно виявила реальний випадок, який не так уже й далекий від подібної ситуації. Їхнім відкриттям став вірус, який чіпляється за інший вірус, чого ніколи раніше не спостерігалося, Phys.org.

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Зазвичай віруси займаються своєю діяльністю, заражаючи господаря — людину, тварину або навіть бактеріальну клітину. Але деякі віруси, відомі як супутники, потребують невеликої допомоги. У своєму життєвому циклі вони залежать не тільки від господаря, а й від іншого вірусу, званого помічником. Уявіть собі вірус-супутник як молодшого брата, якому потрібен старший брат, щоб потрапити на сеанс, де потрібен супровід дорослого. Помічник може допомогти побудувати захисну оболонку або створити більше копій своєї ДНК.

Науковці знали, що віруси-супутники мають перебувати поруч зі своїми друзями-помічниками, але ніколи не бачили, як один із них прикріплюється до іншого. Усе змінилося, коли команда УМОБ за сприяння колег із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі виявила крихітний вірус-супутник, який постійно чіпляється за свого помічника в дуже специфічному місці.

Завдяки потужним електронним мікроскопам і пильному оку доктора Тагіде деКарвальо вони побачили, що в більшості вірусів-помічників сателіт прилипав просто до "шиї" — ділянки, де голова вірусу з'єднується з хвостом. Деякі з тих вірусів-помічників, які не мали повноцінного супутника, все ще мали на собі крихітні вусики вірусу, схожі на сліди, які можна отримати після невеликого укусу.

На кольоровому зображенні показано нещодавно виявлений вірус-супутник, що прикріпився до вірусу-помічника Фото: Tagide deCarvalho

Це відкриття застало всіх зненацька. "Коли я побачив це, я просто не міг повірити", — сказав деКарвальо, який першим повідомив про це незвичайне прикріплення.

Але чому саме шия? І чому ці віруси взагалі чіпляються за своїх родичів? У команди була здогадка. Зазвичай віруси-сателіти мають ген, що дає їм змогу проникати в ДНК господаря і підсаджуватися до нього, коли господар і помічник випадково перетинаються. Але у супутника, виявленого студентами УМОБ і названого ними MiniFlayer, такого гена не було. Тому йому доводилося триматися поруч зі своїм вірусом-помічником MindFlayer щоразу, коли він вторгався в клітину господаря, інакше він не міг вижити. Це все одно що мати друга з VIP-перепусткою на всі концерти в місті — якщо хочеш потрапити, краще триматися ближче до нього.

Якщо копнути глибше, то дослідники виявили, що MindFlayer і MiniFlayer еволюціонували разом дуже довго — можливо, понад 100 млн років. Це дає змогу припустити, що йдеться не про поодинокі випадки, а про більш масштабні дії вірусів проти вірусів, ніж ми могли припустити.

Утім, цієї великої знахідки могло й не статися. Усе почалося зі стандартного університетського проєкту, у рамках якого студенти знаходять і вивчають бактеріофаги (віруси, що заражають бактерії) у зразках навколишнього середовища. Коли лабораторія, що займається секвенуванням, згадала про можливе забруднення зразка, це могло стати кінцем історії. Але команда УМОБ перевірила ще раз, відправила зразки на другий цикл секвенування й отримала дивовижні результати. Якби в них не було можливості побачити віруси зблизька, вони могли б ніколи не виявити цю дивну поведінку.

Тепер, з отриманням нових знань, виникає ціла низка нових запитань. Як саме супутник прикріплюється до свого помічника? Чи є це звичайним явищем у світі вірусів? Це відкриття може навіть означати, що деякі минулі дослідження, відкинуті через "забрудненість", насправді були проблисками інших систем супутник-помічник.

Для наукової спільноти це не просто курйоз — це може змінити наші погляди на віруси та їхнє складне соціальне життя. І хто знає? Розуміння цих вірусних взаємодій може одного дня призвести до появи нових способів боротьби з хворобами. І робота команди УМОБ — це тільки початок.

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