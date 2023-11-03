Герой Стародавнього Риму: що відомо про переможця галлів і взірця римської доброчесності (фото)

Протягом більшої частини існування Риму ім'я Марк Фурій Камілл стало загальновідомим, а розповіді про його подвиги дійшли до наших днів.

Коли ми думаємо про Стародавній Рим, в уяві постають образи величної архітектури та легендарних лідерів. Однак, поряд із великими досягненнями цієї цивілізації, існували також розповіді про надмірну поведінку та моральний занепад. Хоча деякі з них можуть бути перебільшеними, одна постать виділяється як маяк чесноти в цю епоху розпусти — Марк Фурій Камілл, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Камілл, ім'я, відоме багатьом у Стародавньому Римі, був людиною з винятковим характером і невіддільною частиною історії міста-держави. Попри обмеженість історичних записів його часів, розповіді про його подвиги продовжують вражати дослідників та істориків. Хоча ми повинні підходити до цих оповідей із певною мірою обережності, сучасні вчені визнають значення Камілла у формуванні долі Риму.

Камілл народився близько 447/446 року до н. е. в родині латинського походження. Його шлях до величі розпочався, коли він приєднався до римської армії підлітком у 431 році до нашої ери. За часів диктатури Авла Постумія Туберта він довів свою мужність у вирішальній битві проти італійського племені екви та народу умбро-окської мовної групи вольски, попри поранення в ногу. Навпаки, він погнав свого коня на ворога, бився гідно і заслужив велике визнання, а Рим здобув вирішальну перемогу. Цей ранній успіх ознаменував початок видатної кар'єри.

Наступні кілька десятиліть життя Камілла оповиті невизначеністю, але близько 404 року до н.е. Камілл вирішив вийти в публічну сферу і розпочав надзвичайно успішну військову і політичну кар'єру. За своє життя він нібито один раз був цензором, п'ять разів диктатором і аж шість разів консулом, а також незліченну кількість разів вів римські армії в бій.

На щастя для римлян, він ніколи не зазнавав поразки у війні, а за свої перемоги отримав чотири різні тріумфи. Єдиною посадою, де домінували патриції, яку він ніколи не обіймав, було консульство. Плутарх стверджував, що Камілл уникав її цілеспрямовано, бо "не погодився б стати консулом над неохочим народом".

Одне з найвизначніших досягнень Камілла сталося у 396 році до н. е., коли йому доручили завершити десятирічну війну з містом-державою Веї. Зіткнувшись із, здавалося б, непробивною обороною, Камілл розробив новаторський план — прорити тунель під стінами міста. Його стратегія виправдала себе, і, присягнувши піфійському Аполлону, він привів римських легіонерів до вирішальної перемоги.

Ставши свідком падіння Веї, Камілл занепокоївся, що руйнування може образити богів, і молився, щоб вони притягнули до відповідальності його, а не широкі верстви римського населення. Як повідомляється, він вигукнув: "Якщо, як противагу цьому нашому нинішньому успіху, на нас має впасти якась відплата, пощадіть, благаю вас [великий Юпітере і боги], місто і військо римлян, і нехай вона впаде на мою власну голову, хоча б з найменшою шкодою".

Марк Фурій Камілл - римський солдат і державний діяч патриціанського походження Фото: Public Domain

Невдовзі після розгрому Веї Камілл припустився двох помилок, які переслідували його, хоча вони бліднуть у порівнянні з проступками його наступників.

По-перше, він не зібрав обіцяну Аполлоном здобич. Він або забув це зробити, або завжди мав намір, щоб римляни добровільно віддавали десять відсотків того, що вони награбували у Веї. Хай там як, римські чиновники врешті-решт попросили людей пожертвувати десятину з їхньої здобичі, що роздратувало багатьох із них.

По-друге, коли Камілл повернувся до Риму, він насолоджувався розкішним тріумфом по місту, але нерозумно вирішив їхати в колісниці, запряженій четвіркою білих коней. Це образило римлян, які вважали, що така символіка підходить лише для бога Юпітера. Відсутність смирення була невластива Каміллу, і він усвідомив свою помилку, тож більше ніколи її не повторював.

Попри свою популярність, Камілл постав перед труднощами у своїй кар'єрі. Плебейський трибун, на ім'я Луцій Апулей, неправдиво звинуватив його у привласненні здобичі з Веї, і Камілл вибрав вигнання замість несправедливого суду. Він сподівався, що боги захистять його честь і вірність Риму.

У 390 році до н. е. Рим спіткало лихо: орда галльських варварів напала на місто і розграбувала його, залишивши в руїнах. Римляни, побоюючись складного завдання відбудови свого міста, подумували залишити його на користь Веї, яка виявилася в кращому стані. Камілл, попри те, що жив у вигнанні, відгукнувся на їхнє прохання про допомогу. Він привів римські війська та союзників до перемоги над галлами і знову врятував Рим.

Письменники, можливо, перебільшували його досягнення, однак Марк Фурій Камілл явно відіграв вирішальну роль у відновленні Риму впродовж десятиліть після розграбування міста галлами Фото: Public Domain

На цьому відданість Камілла Риму не закінчилася. Він зіграв вирішальну роль у переконанні римлян залишитися і відбудувати своє місто, а не мігрувати до Веї. Згідно з античними свідченнями, галли зруйнували більшу частину Риму і залишили його в руїнах — хоча археологічні дані не підтверджують ці твердження — і багато римлян подумували про те, щоб покинути Рим назавжди.

Вони відсахнулися від думки про відбудову свого міста і вважали, що їм слід масово переселитися до Веї, яка нібито перебувала в кращому стані, ніж Рим. Камілл і сенат рішуче виступали проти цього, вважаючи, що переселення образить богів і створить жахливий прецедент.

У свої останні роки Камілл продовжував служити Риму, навіть коли місто переживало політичні заворушення між плебеями і патриціями. Він допоміг досягти компромісу, який приніс мир і стабільність Римській республіці в цей складний період.

Зрештою, Камілл помер у 365 році до н. е., у віці близько 81 або 82 років від чуми, що охопила Рим. З усіх смертей, спричинених чумою, жодна не оплакана більше, ніж смерть Камілла. Римляни втратили свого вірного чемпіона і поринули в жалобу.

Стародавні літописці, такі як Лівій, вихваляли його, вважаючи другим засновником міста після Ромула. У часи морального занепаду Камілл слугував прикладом того, що означає бути доброчесним римлянином.

Хоча точні деталі життя Камілла оповиті таємницею, його неминуща спадщина як символ честі та самовідданості продовжує надихати нас і сьогодні. Його історія нагадує нам про важливість чесності та безкорисливого служіння своїй громаді, що робить його справжнім героєм Стародавнього Риму.

Раніше Фокус писав про володарку морів, якій Рим мало не програв. Цариця Тевта — одна з найнеординарніших постатей іллірійської античності та албанської спадщини.

А також ми розповідали про рідкісний інструмент бронзового віку, який виявили на півночі Італії: йому понад 3 тисячі років.