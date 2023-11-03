Наймасштабніша і найстаріша війна в Європі: 5000-річні скелети відкрили таємницю (фото)

Раніше вважалося, що перші війни почалися у бронзову добу: доти у спільнот не було необхідних ресурсів, щоб вести затяжні та масштабні конфлікти. Проте нове дослідження спростовує цю думку.

Учені виявили незвичайну інформацію про давні війни в Європі. Повторно проаналізувавши останки понад 300 осіб, яким 5 000 років, з розкопок в Іспанії, дослідники зробили дивовижне відкриття. Виявляється, один із найперших масштабних конфліктів в Європі стався за 1000 років до того, як вважалося раніше, пише Phys.org.

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Це дослідження проливає світло на загадковий період конфлікту, що стався в епоху європейського неоліту, приблизно 9000-4000 років тому. Досі наше розуміння цього періоду було обмеженим. Попередні дослідження припускали, що конфлікти тривали недовго, в них брали участь невеликі групи людей у коротких сутичках.

Вважалося, що раннім суспільствам не вистачало здатності підтримувати тривалі та масштабні конфлікти. Донедавна вчені припускали, що перший такий конфлікт в Європі стався в бронзовому віці, приблизно 4 000-2 800 років тому.

Тереза Фернандес-Креспо та її команда уважно вивчили рештки скелетів 338 осіб. Усі ці останки знайдені в одному масовому похованні в печері на півночі Іспанії в регіоні Ріоха-Алавеса, і їхній вік становить від 5 000 до 5 400 років.

Вгорі ліворуч розташування SJAPL у північно-центральній частині Іберії. Вгорі праворуч вигляд з поверхні східного кута поховання до розкопок. Внизу план, на якому реконструйовано найкраще збережені скелети Фото: Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43026-9

Ще важливішим це дослідження робить те, що на тому ж місці знайдено 52 крем'яних наконечники стріл. Попередні дослідження показали, що 36 з цих наконечників мали незначні пошкодження, що вказувало на те, що вони влучили в ціль. Це дало підстави дослідникам вивчити скелетні рештки на предмет наявності травм.

Результати неймовірні. Вони виявили, що значна кількість людей, 23,1% з них, мали скелетні ушкодження. Ще дивовижнішим є те, що 10,1% мали травми, які не загоїлися, що значно перевищує очікуваний рівень травматизму на той час. Зазвичай ці цифри становлять від 7% до 17% для всіх травм і від 2% до 5% для незагоєних.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Дослідження також показало, що 74,1% незагоєних травм і 70,0% загоєних травм були у підлітків або дорослих чоловіків, тоді як жінок постраждало значно менше. Такої різкої гендерної різниці не спостерігалося в інших місцях масових поховань епохи європейського неоліту.

Усі ці знахідки разом малюють яскраву картину: багато людей, похованих на цьому місці, ймовірно, стикалися з насильством і, можливо, були жертвами конфлікту. Високий відсоток загоєних травм також свідчить про те, що цей конфлікт тривав кілька місяців, що вказує на тривалий і бурхливий період заворушень.

Причини цього давнього конфлікту залишаються загадкою, але дослідники мають деякі обґрунтовані припущення. Вони припускають, що напруженість між різними культурними групами в епоху пізнього неоліту могла відіграти значну роль.

Отже, що ми можемо винести з цього дослідження? Воно ставить під сумнів наші попередні припущення про можливості давніх суспільств і природу ранніх конфліктів у Європі. Воно показує, що навіть в епоху неоліту існували масштабніші конфлікти, які продовжувалися протягом тривалого часу.

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