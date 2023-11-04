Мистецтво війни: шимпанзе використовують складну тактику, описану Сунь-Цзи

Учені виявили, що примати використовують надзвичайно ефективну поведінку, описану в "Мистецтві війни" — трактаті китайського військового генерала.

"Той, хто займе височину, битиметься з перевагою", — говорив китайський генерал у своєму стародавньому трактаті "Мистецтво війни". Тепер учені вважають, що ця геніальна думка, ймовірно, спала на думку не тільки людям, а й шимпанзе, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з Кембридзького університету виявили, що шимпанзе успішно використовують цю тактику: примати шукають височини, щоб визначити кількість і близькість інших груп тварин, а потім ухвалюють рішення про відступ або наступ.

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Під час дослідження вчені спостерігали за зграями шимпанзе в Кот-д'Івуарі та помітили, що вони дотримуються цієї стратегії: займають височини для розвідувальних місій і наступають, якщо супротивники перебувають далеко або перевершують у чисельності.

За словами провідного автора дослідження, приматолога Сільвен Лемуан, ця військова тактика давно використовується людьми. Тепер учені вважають, що важливість піднесення могла глибоко вкоренитися в нашому еволюційному минулому. Під час спостережень учені помітили, що шимпанзе підіймаються на пагорб, потім зупиняються і вивчають ситуацію, а потім ухвалюють рішення про подальші дії: або продовжують шлях, або відступають. Вчені вважають, що висота дає їм змогу отримати більше інформації про своїх сусідів, їхню кількість, а також те, як далеко вони розташовані.

Під час дослідження команда спостерігала за двома зграями шимпанзе, кожна з яких налічувала 30-40 дорослих особин, у період з 2013 по 2016 роки. Групи тварин мешкали на різних територіях близько 5 на 7 кілометрів, проте іноді вони все ж таки перетиналися. Фактично групи постійно вступали в протистояння, щоб розширити свої території.

Науковці помітили, що зграї зовсім не рухалися як єдине ціле, вони розбивалися на більш дрібні підрозділи, які контролювали кордони своїх територій. Крім того, окремі групи також виконували розвідувальні місії на випадок швидкого захоплення земель. Загалом вчені назбирали близько 20 000 годин записів, які підтвердили, що шимпанзе ефективно використовують військову тактику, яка також широко поширена у людей.

Результати дослідження показали, що після розвідки ймовірність просування на територію супротивника становила 50%, якщо суперники перебували на відстані щонайменше 500 метрів. Імовірність просування зростала до 50%, якщо вони перебували на відстані близько кілометра, і досягала 60%, якщо противник був на відстані близько 3 кілометрів.

Автори дослідження зазначають, що інші тварини також використовують височину, але для того, щоб стежити за хижаками та за необхідності попереджати родичів про тривогу. Водночас тактика шимпанзе виявилася куди складнішою.

Раніше Фокус писав про те, що менопауза настає у диких шимпанзе, але досі незрозуміло чому.