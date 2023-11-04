Найбільший водоспад на Землі складно роздивитися, попри гігантські розміри (відео)

Прихований від очей водоспад втричі перевищує висоту знаменитого водоспаду Анхель, який вважається найвищим на суші.

Чи знаєте ви, де розташований найбільший водоспад на Землі? Ймовірно, ви вважаєте, що найвищим вважається водоспад Анхель, розташований у Венесуелі. Однак учені запевняють, все не зовсім так, пише IFLScience.

Насправді найбільший водоспад у світі прихований від усіх під товщею води, а його висота втричі перевищує висоту водоспаду Анхель. Відомо, що гігантом серед водоспадів на Землі вважається водоспад Данської протоки, розташований під Данською протокою між Гренландією та Ісландією.

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Дослідження показують, що його висота становить неймовірні 3,5 кілометра, тоді як його довжина сягає неймовірних 160 кілометрів. За словами вчених саме в цьому місці з Гренландського моря вода впадає в море Ірмінгера. Попередні дослідження також показали, що щосекунди він переносить близько 5 мільйонів кубічних метрів води. Для порівняння, це майже 2000 Ніагарських водоспадів під час пікового потоку.

Уперше найбільший водоспад на Землі було виявлено 1989 року. Дані Національної океанічної служби свідчать, що цей "природний монстр" з'явився завдяки температурі води. Не секрет, що холодна вода щільніша за теплу, а тому, коли морозна вода Північних морів, що тече на південь, зустрічається з м'якшою водою моря Ірмінгера, вона просто тоне. У результаті холодніша і щільніша вода витісняється під теплішу і тече колосальним провалом на морському дні, утворюючи водоспад жахливих розмірів.

За словами професора, яка очолює експедицію з дослідження "катаракти Данської протоки", Анни Санчес-Відаль, існування найбільшого гігантського водоспаду на Землі може опинитися під загрозою через кліматичну кризу, яка обрушилася на планету. Вчені раз у раз фіксують зміни клімату, що наростають, внаслідок чого океани стають теплішими, приплив прісної води збільшується, а утворення морського льоду скорочується. У результаті все це призводить до зменшення обсягу холодної, щільної води, що стікає вниз. На жаль, тепер учені вважають, що існування гіганта серед водоспадів надалі може опинитися під загрозою.

Раніше Фокус писав про те, що прісної води може не вистачити на всіх: вчені назвали півкулю, яка повільно висихає.