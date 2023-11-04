Чому на Червоній планеті сині заходи сонця, а на Землі вони червоні: відповідь учених (фото)

Попри те, що основним кольором Марса є "червоний", його заходи сонця контрастують із цим твердженням, переливаючись блідо-сапфіровим світлом.

Земля в космосі є "типовою блідо-блакитною точкою", повною протилежністю якої виступає Марс, який також називають Червоною планетою. Можна було б припустити, що Земля і Марс вибрали основну колірну схему і дотримуються її, але все стає з ніг на голову, коли справа доходить до заходів сонця, пише IFLScience.

Усім жителям Землі давно відомо, що заходи сонця на нашій планеті червоні, тоді як на Марсі вони радше блідо-сапфірові. Попри всю протилежність цих палітр, вони насправді засновані на одних і тих самих наукових принципах. За словами дослідників, заходи сонця на Марсі блакитні з тієї самої причини, чому наше небо блакитне, а заходи сонця червоні. Уся справа в розсіюванні сонячного світла на молекулах, що складають нашу атмосферу.

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Попри те, що сонячне світло здається білим, воно складається з безлічі хвиль різної довжини, які ми розпізнаємо як кольори. При цьому молекули та частинки пилу взаємодіють тільки з певними довжинами хвиль. Ці частинки створюють колір, який ми бачимо, розсіюючи певні частини світлового спектра.

Захід сонця на Марсі 2005 року Фото: NASA

За словами вчених, атмосфера Червоної планети сильно відрізняється від земної, як за складом, так і за щільністю. Атмосфера Марса дуже розріджена, а тиск тут еквівалентний лише 1% земного. Фактично, щоб відчути такий низький тиск на Землі, необхідно піднятися на висоту близько 30 кілометрів. Крім того, атмосфері Червоної планети надзвичайно не вистачає кисню й азоту.

Дослідження також показали, що марсіанська атмосфера складається з вуглекислого газу і містить неймовірну кількість пилу. Саме цей дрібний пил і розсіює червоне світло, тому небо на Марсі здається червонуватим, пропускаючи синє світло. На Землі все зовсім навпаки: синє світло відбивається від молекул повітря, надаючи йому характерного відтінку, а на заході та світанку переважають довші хвилі.

Коли Сонце з'являється над горизонтом, світлу доводиться долати більшу відстань в атмосфері, а тому воно розсіюється сильніше. У результаті залишається лише колір, який ми бачимо. На Землі під час сходів і заходів сонця в нас переважає палітра червоних кольорів, яка посилюється попелом вулканів і пилом пожеж. Водночас схід і захід сонця на Марсі мають більш холодний синій відтінок.

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