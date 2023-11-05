Унікальні кадри. На білу акулу напала зграя тюленів: у чому причина такої поведінки (відео)

Насправді тюлені відбили напад найвідомішого морського хижака біля південного узбережжя Африки.

На новому відео, яке зробили вчені, видно, як зграя тюленів біля південного узбережжя Африки нападає на білу акулу. Хоча насправді це ефективна форма захисту від цього морського хижака, яку використовують тюлені, пише Live Science.

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Вид морських котиків із сімейства вухатих тюленів під назвою південноафриканські морські котики харчуються рибою, що збирається в косяки в прибережних водах. Але в останні кілька років біля південних берегів Африки вчені помітили дуже багато випадків нападу білих акул на цих морських котиків. При цьому акули полюють великими зграями до 10 особин одночасно.

За словами вчених, кількість білих акул у цьому районі зросла найімовірніше у зв'язку зі збільшенням колонії південноафриканських морських котиків, які є для цих хижаків ласою здобиччю. Але можливо на появу тут білих акул вплинули й інші чинники.

Тюлені відбили напад найвідомішого морського хижака біля південного узбережжя Африки Фото: Live Science

Акули під час полювання можуть набирати дуже велику швидкість, щоб зловити тюленів, які стрибнули у воду в пошуках своєї їжі. Але тюлені мають ефективний спосіб захисту від нападу, як видно на новому відеоролику.

На кадрах видно, що акули заганяють тюленів ближче до скель, щоб їх було легше зловити. Але, коли біла акула наближається до своєї жертви, але в цей самий час морські котики збираються в зграю і наближаються до акули з усіх боків, таким чином проганяючи її далі в океан.

За словами вчених, це дивовижна подія, адже в цьому випадку є дивовижним те, що біла акула зазнала нападу тюленів, які змусили її втекти від місця полювання. Дуже рідко можна побачити, як біла акула тікає від своїх потенційних жертв. Хоча різні види морських котиків демонструють подібну поведінку і в інших регіонах Землі, але настільки агресивні напади тюленів на білих акул спостерігаються саме біля південного узбережжя Африки.

Білі акули підкрадаються до тюленів знизу, але морські котики починають атакувати акул ще до того, як ті спробують напасти на них.

Така поведінка морських котиків називається мобінг і являє собою агресивну форму захисту від хижаків, яку використовують деякі тварини на Землі.

Учені досі достеменно не знають, чому мобінг є таким ефективним у боротьбі з хижаками. Можливо, з огляду на те, що акули нападають немовби перебуваючи в засідці, коли вони розуміють, що їх побачили, то залишають місце полювання. Або ж білі акули дуже не люблять, коли тюлені збираються в зграї і не тікають від них, а навпаки наближаються до хижака. Вчені продовжують досліджувати цей аспект поведінки білих акул та їхніх потенційних жертв.

Як уже писав Фокус, вчені виявили медичний потенціал у слизової шкіри акули. Вчені досліджували унікальних представників морських хижаків і відкрили у їхньої шкіри цікаву особливість.