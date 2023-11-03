Майбутнє лікування ран: вчені виявили медичний потенціал у слизової шкіри акули

Науковці досліджували унікальних представників морських хижаків і відкрили у їхньої шкіри цікаву особливість, яка може допомогти людству.

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Всупереч своїй репутації — акули не є агресивними хижаками, щороку збільшуючи свій список жертв на тисячі людей. І схоже, що цей морський мешканець, який вселяє страх, навпаки, має спосіб рятувати людей. У результаті досліджень, проведених дерматологами Каролінського інституту, Швеція, було виявлено унікальні хімічні властивості слизу акулячої шкіри, які можуть знайти широке застосування в біомедицині, пише Medical News.

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Дослідження, в якому основна увага приділялася ластоногим рибам (Squalus acanthias) і подібним до них хрящовим видам, проводили в Морській біологічній лабораторії у Вудс-Холі з метою поглиблення молекулярних уявлень про акулячу шкіру.

На відміну від типових видів риб, які мають товстий шар слизу на гладенькій шкірі, акули мають шорсткішу поверхню і значно тонший його шар. Слиз акул має менш кислий, майже нейтральний рівень кислотності (рН) і має більше схожості зі слизом ссавців, включно з людьми, ніж зі слизом кісткових риб. Отримані вченими результати дають змогу припустити, що унікальна біохімія акулячого слизу може призвести до створення нових засобів для місцевого лікування ран і сприяти дослідженням у сфері таких захворювань, як муковісцидоз.

Муковісцидоз — це генетичне захворювання, що спричиняє серйозні порушення в роботі дихальної та травної систем, оскільки внаслідок утворення густого, липкого слизу закупорюються дихальні шляхи та ускладнюється виділення ферментів підшлунковою залозою. Це призводить до хронічних легеневих інфекцій і ускладнює розщеплення та засвоєння поживних речовин з їжі.

Дослідники-дерматологи Якоб Вікстрем і Естер Бахар-Вікстрем наголосили на відмінності між молекулярною біологією акул та інших риб, відзначивши можливість використання компонентів слизу перших у медичних цілях. Акули, що належать до класу Chondrichthyes, відрізняються від більшості риб, що належать до класу Osteichthyes і мають кісткові структури.

Дослідницька пара готує до публікації серію робіт, присвячених подальшому вивченню відмінних біохімічних особливостей цих морських мешканців, включно з дослідженнями на одноклітинному рівні та більш детальним вивченням їхніх лікувальних можливостей. Їхнє дослідження, з огляду на еволюційну дистанцію між акулами і людиною, підкреслює ширшу значущість подібних робіт для здоров'я людини.

Унікальні ресурси Морської біологічної лабораторії, включно з великою колекцією зразків і кваліфікованою обробкою, зіграли важливу роль у просуванні цих досліджень. Дослідницький характер роботи обіцяє дати нові знання про процеси загоєння у цих практично не вивчених морських тварин.

Раніше Фокус писав про причини нападу акул на людей. Гевін Нейлор, дослідник акул з Університету Флориди, пояснив, що іноді галасливі люди видають сигнали, схожі на ті, які виходять від риб'ячих косяків.

Також Фокус писав про те, що біля берегів Канади акули масово викидаються на берег, але на думку вчених, це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.