Майже як люди: які тварини насправді можуть упізнати себе в дзеркалі (фото)

Тільки люди щодня розглядають себе в дзеркалі, але ми не єдиний вид на Землі, який впізнає себе в ньому.

Учені почали вивчати здатність тварин впізнавати себе в дзеркалі понад 50 років тому, але відтоді лише деякі види пройшли це випробування відбивною поверхнею, пише Live Science.

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Дослідники вперше перевірили здатність тварин впізнавати себе в дзеркалі на звичайних шимпанзе 1970 року. Після цього впродовж десятиліть проводилися подібні експерименти з іншими тваринами, не лише приматами. У цих дослідженнях учені намагалися виявити ознаки самосвідомості у представників різних видів, які дивилися в дзеркало. Але лише деякі тварини розуміють, що вони бачать у дзеркалі самі себе.

В експериментах із шимпанзе, які проводили 53 роки тому, вчені занурили приматів у сон і нанесли червону фарбу їм на морди. Коли шимпанзе прокинулися і подивилися на себе в дзеркало, то вони уважно розглядали саме ці червоні відмітини. У такий спосіб учені дійшли висновку, що цей вид приматів найімовірніше розуміє, що дивиться сам на себе у відбивній поверхні. Подібні тести вважаються переконливим доказом існування у тварин дзеркальної самосвідомості.

Дослідники вперше перевірили здатність тварин упізнавати себе в дзеркалі на звичайних шимпанзе 1970 року Фото: Abeselom Zerit/Shutterstock

У 1973 році вчені провели подібний експеримент з орангутангами, які також пройшли випробування, тобто вони також, найімовірніше, впізнають себе в дзеркалі. А 1994 року експеримент із карликовими шимпанзе або бонобо показав, що за допомогою дзеркала примати можуть розглядати ділянки свого тіла, які інакше вони не змогли б побачити.

За словами вчених, багато видів мавп сприймають своє відображення в дзеркалі, як іншу тварину, хоча деякі дослідження показують, що після тривалих тренувань примати можуть почати впізнавати себе в дзеркалі. Хоча критики подібних експериментів, під час яких використовуються тренування для розпізнавання себе тваринами, вважають, що така поведінка не є хорошим доказом наявності самосвідомості.

Наразі вважається, що точно можуть впізнати себе в дзеркалі азіатські слони і це єдиний наземний ссавець, який повністю демонструє наявність самосвідомості. Щодо морських тварин, то наразі вважається, що себе в дзеркалі можуть побачити й дельфіни.

Наразі вважається, що точно можуть упізнати себе в дзеркалі азіатські слони Фото: Live Science

У 2008 році вчені провели дослідження таких птахів, як сороки, і вперше виявили доказ наявності дзеркальної самосвідомості у не ссавців. Минулого року такі нелітаючі птахи, як пінгвіни Аделі, також показали наявність подібних ознак.

Але особливо суперечливими виявилися дослідження дзеркальної самосвідомості у тварин нижчого порядку. 8 років тому вчені з'ясували, що мурахи можуть мати деяку самосвідомість під час експериментів, коли комахи намагалися, дивлячись у дзеркало, прибрати зі своєї голови плями фарби.

Кілька років тому вчені виявили, що, дивлячись на себе в дзеркало, такі морські істоти, як скати, здається досліджують поверхню свого тіла. Але немає точних доказів того, що вони себе впізнають у дзеркалі.

Вчені поки точно не можуть сказати, чи є ці дані проявом тваринами різних видів істинного відчуття себе в дзеркалі в людському сенсі.

Як уже писав Фокус, у людей і щурів виявили щось спільне, що дає їм змогу "подорожувати". Нове дослідження припускає, що гризуни, як і люди, здатні переміщатися в просторі, використовуючи лише свою думку.