Тут є вода і може бути життя: виявлено відразу 8 планет, схожих на Землю

Усі виявлені планети належать до класу суперземля.

Космічний телескоп TESS уже виявив у нашій галактиці кілька тисяч екзопланет різного типу, маси і розміру. Група астрономів проаналізувала дані телескопа і заявила про виявлення восьми нових планет, які належать до класу суперземля. Результати цього дослідження незабаром будуть опубліковані у виданні Publications of the Astronomical Society of Australia, пише Universe Today.

Космічний телескоп TESS був спеціально створений для пошуку планет за межами Сонячної системи. На сьогодні вчені підтвердили існування 400 планет і ще майже 6 000 об'єктів перебувають у статусі кандидатів на звання екзопланети. Група вчених виявила серед цього великого списку 8 планет, схожих на Землю за розміром. І всі вони належать до класу суперземля. Це планети, розмір яких трохи більший, ніж у Землі, а маса може бути в кілька разів більшою.

Усі ці планети отримали назви, а також учені змогли дізнатися, який вони мають розмір і масу. Список виявлених суперземель:

TOI-238b — маса планети в 3,6 разів більша за масу Землі, водночас об'єкт у 1,6 разів більший за діаметром.

Маса планети TOI-771b у 2,8 раза більша за земну, а за розміром вона 1,4 раза більша за нашу планету.

У 3,8 раза більшою за Землю за масою і в 1,6 раза за розміром є планета TOI-871b.

TOI-1467b має 4,4 маси Землі і 1,8 земного розміру. Такими ж характеристиками володіє і планета ТОI-2068b.

TOI-1739b в 4 рази більша за нашу планету за масою і в 1,7 раза більша за розміром.

Планета ТОI-4559b більша за Землю за масою і діаметром у 2,7 і 1,4 раза відповідно. А у планети ТОI-5799b маса більша за земну в 3,7 раза, а діаметр — в 1,6 раза.

Група вчених виявила 8 планет, схожих на Землю за розміром. І всі вони належать до класу суперземля Фото: Universe Today

Науковці також визначили з цього списку планети, які слід вивчити ретельніше, бо вони мають важливі властивості. Астрономи вважають, що за їхньою допомогою можна пояснити брак планет певного розміру.

Наразі вчені виявили дуже мало екзопланет, які були мали від 1,5 до 2 діаметрів Землі. Можливо це пов'язано з тим, що ці планети втрачають свою масу під дією сильного випромінювання своїх зірок, яке руйнує атмосферу.

Вчені створили моделі атмосфер цих восьми суперземель, на основі наявних даних і результати інтригують. Дані показують ознаки присутності на планетах вуглекислого газу, води і метану. А метан може бути ознакою існування живих організмів, хоча це не завжди так.

Астрономи сподіваються використати прилади космічного телескопа Вебб для того, щоб провести ретельне дослідження атмосфер знайдених планет.

