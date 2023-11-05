Апарат NASA наніс на карту майже всю воду на Землі: показано рівні глобального океану (відео)

Космічний апарат SWOT завершив перше повне вивчення водної поверхні планети.

Вчені з NASA використовували дані апарату SWOT для створення карти води на Землі, на якій показано різний рівень поверхні океанів, прісноводних озер і річок планети. Ці дані були зібрані під час першої повної 21-денної наукової місії космічного апарату в період із 26 липня по 16 серпня цього року, пише Space.

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Вчені вже в захваті від даних, які надає космічний апарат SWOT, призначений для вивчення водної поверхні нашої планети. За словами дослідників, нові дані відрізняються неймовірною деталізацією.

На анімації показано різний рівень морської поверхні по всій земній кулі, включно з областями, де рівень води вищий за глобальну середню висоту морської поверхні (червоний і помаранчевий колір), а також з областями, нижчими за середній глобальний рівень (синій колір). Дані, зібрані апаратом SWOT, пропонують одне з найдокладніших і найповніших уявлень про воду на поверхні Землі, кажуть учені.

Нову анімацію створили за допомогою даних, отриманих радіолокаційним інтерферометром KaRIn, яким оснащений апарат SWOT. Цей прилад складається з двох антен, які розташовані на відстані 10 метрів одна від одної. З їх допомогою відбувається збір даних про висоту морської поверхні шляхом відбиття радіолокаційних імпульсів від поверхні води.

За словами вчених, різниця в рівні глобального океану може показати океанські течії, такі як Гольфстрім, що йде біля східного узбережжя США, або течія Куросіо біля східного узбережжя Японії. Висота поверхні океану може також показати регіони з відносно теплішою водою, тому що вода розширюється в міру нагрівання.

Нову анімацію створили за допомогою даних, отриманих радіолокаційним інтерферометром KaRIn, яким оснащений апарат SWOT Фото: NASA

У заяві NASA сказано, що отримані дані сприятимуть дослідженню наслідків зміни клімату і допоможуть краще підготуватися до глобального потепління.

Космічний апарат SWOT вирушив у космос 16 грудня 2022 року на борту ракети Falcon 9 від компанії SpaceX. Цей апарат є продуктом спільної співпраці NASA і Французького космічного агентства.

Так відбувалася підготовка апарату SWOT до роботи

Місія апарату триває, і він і надалі, перебуваючи на висоті 857 км над поверхнею Землі, вимірюватиме рівень води на 90% поверхні Землі кожен 21 день. У такий спосіб науковці отримуватимуть нові дотепер про зміну глобального рівня води на Землі.

Як уже писав Фокус, через 2 місяці після запуску в космос в апарата SWOT вийшов з ладу ключовий прилад.

Також Фокус писав про те, що люди порушили один з найважливіших циклів на Землі. Діяльність людини призвела вже до багатьох негативних змін навколишнього середовища, тепер виявляється, що порушується і сольовий цикл. Так це може негативно вплинути на кількість води, придатної для пиття.