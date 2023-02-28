Ключовий прилад "водного" супутника NASA вийшов із ладу: апарат перебуває в космосі лише 2 місяці

Супутник SWOT призначений для детального вивчення водної поверхні Землі, і поломка його головного приладу є величезною проблемою.

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Головний науковий прилад супутника SWOT під назвою KARIN, який є неймовірно потужним радаром, несподівано вимкнувся через внутрішні проблеми в системі. Чому це сталося, поки що не відомо, пише Space.

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Космічний апарат SWOT, який є спільною розробкою вчених із NASA та Франції, був запущений на навколоземну орбіту в грудні минулого року.

Як уже писав Фокус, цей супутник має розмір позашляховика та важить 2 тонни, а його головне завдання полягає в ретельному вивченні стану водної поверхні Землі. Зокрема, вчені хочуть дізнатися, яких змін зазнала вода на планеті через зміну клімату. Також Фокус писав про те, що апарат розгорнув свої сонячні панелі на висоті 850 км над поверхнею планети й почав підготовку своїх наукових приладів.

Найголовнішим його приладом є радар-інтерферометр KARIN, який під час налаштування нещодавно вимкнувся. Згідно з повідомленням NASA, найімовірніше, стався збій у системі. Наразі інженери NASA намагаються зрозуміти, що викликало збій у роботі приладу, адже його працездатність — це запорука успішного виконання всієї місії. Також команда на Землі намагається за допомогою команд бортовому комп'ютеру відновити роботу цього приладу, щоб підготувати його до повноцінної наукової роботи.

[ + – ] Космічний апарат SWOT, який є спільною розробкою вчених із NASA та Франції, був запущений на навколоземну орбіту в грудні минулого року Фото: NASA

Прилад KARIN включає дві антени, які розміщені на відстані 10 метрів одна від одної, що становить приблизно половину довжини тенісного корту. Принцип роботи приладу полягає в тому, що одна з антен генерує імпульс радара, який відбивається від Землі, а потім обидві антени вловлюють цей сигнал. Так супутник отримуватиме необхідні дані про стан водної поверхні Землі та про ті зміни, які тут відбуваються.

За словами вчених, коли інженери зможуть повернути прилад у робочий стан, до червня цього року продовжуватиметься подальше налаштування всіх інструментів для отримання максимально точних даних. Після цього супутник SWOT має розпочати наукову діяльність уже в липні.

Цей космічний апарат повинен буде вивчити стан морів, океанів, 2,1 мільйона км річок, мільйони озер, а також їхні берегові лінії.

Також Фокус писав про те, що NASA втратило зв'язок із апаратом IBEX, який вивчає околиці Сонячної системи та перебуває в космосі вже 15 років.