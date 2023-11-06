Названі на честь Магеллана. Галактики-супутники Чумацького шляху хочуть перейменувати: у чому причина

Науковці вважають, що відомий мореплавець Фернан Магеллан не мав жодного стосунку до двох галактик, не був астрономом, а до того ж убивав і поневолював корінне населення під час свого навколосвітнього плавання.

Група американських астрономів опублікувала статтю в журналі APS Physics, в якій лунає заклик змінити назву двох галактик-супутників Чумацького Шляху — Великої і Малої Магелланових Хмар. Вони були названі на честь відомого мореплавця Фернана Магеллана, який здійснив перше навколосвітнє плавання на початку 16 століття. Учені пишуть, що він не був астрономом, не відкривав ці галактики, а до того ж убивав і поневолював корінних жителів у різних регіонах Землі під час свого плавання, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виходячи з вище названих причин вчені вважають, що дві галактики не повинні носити ім'я Фернана Магеллана. Назви "Велика Магелланова Хмара" і Мала Магелланова Хмара дуже поширені в галузі астрономії, оскільки ці галактики вважаються одними з найкращих космічних лабораторій для вивчення утворення нових зірок. Також ці галактики є єдиними добре видимими об'єктами, в яких є зоряні скупчення на кожній стадії еволюції. До того ж існує понад 17 тисяч наукових статей, де згадуються ці галактики, що носять ім'я Магеллана.

Наразі вчені вважають, що про дві галактики жителі Південної півкулі Землі знали ще задовго до подорожі Магеллана. За словами вчених, ім'я Магеллана навіть широко не асоціювалося з цими галактиками аж до 19 століття.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Варто також зазначити, що багато астрономічних об'єктів, крім двох галактик, названо на честь Магеллана, зокрема місячний кратер і марсіанський кратер, а також космічний апарат NASA, який полетів до Венери у 80-х роках минулого століття. За словами вчених, потрібно взагалі перестати давати назви астрономічним об'єктам на честь людей, і тоді можна буде розв'язати подібні проблеми, які виявлено у зв'язку з ім'ям Магеллана.

Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

І хоча публічної петиції про зміну назви двох галактик поки що немає, вчені хочуть домогтися ухвалення відповідної резолюції від Міжнародного астрономічного союзу.

Як уже писав Фокус, космічний телескоп Габбл зробив новий дивовижний знімок найбільшої планети Сонячної системи — Юпітера. Але це зображення відрізняється від інших, адже воно було зроблено в ультрафіолетовому світлі. Через це головна особливість газового гіганта виглядає інакше.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося обчислити вагу чорної діри, яка знаходиться в центрі Чумацького Шляху. Крім цієї інформації, астрономи також з'ясували, який розмір має чорна діра Стрілець А*.