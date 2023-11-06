Сіль пов'язали з ризиком розвитку діабету: що кажуть учені

Хоча нещодавнє дослідження справді виявило зв'язок між вживанням солі та розвитком діабету 2-го типу, деякі вчені вважають, що причин для паніки та відмови від приправи немає.

Нещодавнє дослідження, проведене в США, показало можливий зв'язок між споживанням солі та діабетом 2-го типу, хоча варто зазначити, що це дослідження, будучи обсерваційним, не встановлює причинно-наслідкового зв'язку, а скоріше припускає кореляцію, пише The Conversation.

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Представник дослідницької групи порадив не додавати сіль за обідній стіл як профілактичний захід проти діабету 2-го типу. Однак подібні висновки можуть бути передчасними з огляду на характер обсерваційних досліджень та їхню нездатність підтвердити причинно-наслідковий зв'язок.

Критичні зауваження, зокрема з боку дослідників Дена Гріна та його колег, наголошують на можливості того, що університетські пресрелізи можуть сприяти формуванню хибних уявлень. Вони наголошують, що в дослідженні лише припускається зв'язок між вживанням солі та ризиком розвитку діабету 2-го типу, але немає точних доказів.

Методика дослідження враховувала опитування учасників про звички вживання солі, за виключенням солі, використовуваної під час приготування їжі, з варіантами відповідей, в яких не було точного вимірювання кількості солі. Такий підхід ускладнює оцінку конкретної кількості солі, яка може підвищувати ризик розвитку діабету 2-го типу.

Велика частина солі, споживаної в одній лише Великій Британії, надходить з обробленими продуктами харчування, а не з сіллю, яку додають під час приготування їжі або за столом. Незважаючи на зниження загального споживання солі, у рекомендаціях із громадської охорони здоров'я, як і раніше, рекомендується вживати не більше 6 г солі на день, що поки не є загальноприйнятою нормою.

Для досягнення подібних цілей громадської охорони здоров'я дуже важливо точно визначити кількість споживаної солі, щоб вивчити потенційну залежність між дозою і ризиком розвитку діабету 2 типу, наполягає Грін. У дослідженні, що розглядається, як більш точний показник споживання солі використовували екскрецію натрію із сечею, яка справді показала, що вищий рівень екскреції натрію корелює з підвищеним ризиком розвитку діабету 2-го типу. Однак у цій частині аналізу не враховувалися споживані продукти харчування, що залишає невизначеність щодо безпосередньої ролі солі в ризику розвитку діабету 2-го типу.

Ба більше, хоча дослідження, проведені на тваринах, дають змогу припустити, що підвищене споживання солі може впливати на рівень кортизолу, артеріальний тиск і ефективність інсуліну, у людей це не було доведено.

Проте є більш переконливі докази того, що зниження споживання солі може принести користь хворим на діабет 2-го типу, особливо в плані контролю підвищеного артеріального тиску.

Проведене дослідження вказує на зв'язок між доданою сіллю та ризиком розвитку діабету 2-го типу, але при цьому не визначає необхідне зниження споживання солі. Тому рекомендується дотримуватися встановлених рекомендацій щодо профілактики діабету 2-го типу, таких як підтримання здорової ваги, активний спосіб життя і збалансоване харчування.

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