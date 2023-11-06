Таємниці центру Чумацького Шляху розкриє космічний телескоп Вебб: що кажуть учені (фото)

Вчені вважають, що секрет еволюції галактик ховається в центрі нашої галактики.

Відтоді, як астрономи вперше побачили спіральні рукави Чумацького Шляху, вони задавалися питанням, які процеси можуть стояти за еволюцією галактик. Найімовірніше, такі самі процеси відповідальні за різноманітність галактик у видимому Всесвіті, які мають унікальні склад, розміри та форму. Тому понад 100 астрономів з усього світу хочуть використати космічний телескоп Вебб для обширного дослідження найвнутрішніших регіонів Чумацького Шляху. Вивчення галактичного центру допоможе з'ясувати, що відбувається і в інших галактиках. Про це йдеться в новій статті, розміщеній на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Центр нашої галактики досить добре вивчений, але залишається ще багато нерозгаданих таємниць. Наприклад, учені точно не знають, яку роль в еволюції Чумацького Шляху відіграє центральна надмасивна чорна діра Стрілець А*. Також науковці не знають, чому поява нових зірок у Чумацькому Шляху відбувається повільніше, ніж повинно бути, і як узагалі виникають зоряні скупчення в центрі нашої галактики.

За словами вчених, тільки космічний телескоп Вебб має можливість добре вивчити переповнений зірками центр Чумацького Шляху. Зокрема, обсерваторія може відрізнити одну зірку від іншої в цьому регіоні галактики, де зірки розташовані дуже близько одна до одної. До того ж багато зірок тут приховані космічним пилом, а інфрачервоні прилади телескопа можуть зазирнути крізь цей пил.

Але вчені вважають, що для проведення дослідження і для підтвердження спостережень телескопа Вебб потрібно задіяти й інші обсерваторії, які розташовані як у космосі (наприклад, Хаббл), так і на Землі (наприклад, телескоп ELT).

Центр Чумацького Шляху. Усередині найяскравішої області в центрі зображення прихована чорна діра Стрілець А*. Фото: NASA

Одна з головних загадок, які хочуть вирішити астрономи, полягає в повному розумінні того, як вплинула на еволюцію Чумацького Шляху центральна чорна діра.

Такі надмасивні чорні діри набирають масу за рахунок газу, що оточує їх в аккреційних дисках. Сюди газ був притягнутий найсильнішою гравітацією чорної діри. Оскільки наявність такого газу також є необхідним компонентом для появи нових зірок, то найімовірніше існує зв'язок між зростанням чорної діри Стрілець А* і швидкістю утворення нових зірок у центрі нашої галактики. Науковці хочуть з'ясувати, скільки зірок тут формується і як швидко зростає чорна діра. До речі, зараз цей об'єкт практично не поглинає нову речовину і вважається "сплячою" чорною дірою.

Космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Дослідження може допомогти астрономам отримати більш точну оцінку так званої початкової функції мас, яка являє собою відносну кількість великих і маленьких зірок, що утворюються. Це важливо для вивчення зокрема й дуже далеких галактик.

Початкову функцію мас складно виміряти, тому що найяскравіші зірки стають надновими за дуже короткий час, тому вони не існують довго, і їх складно вивчити. За допомогою дослідження центру Чумацького Шляху можна розв'язати цю проблему, тому що тут знаходиться багато зірок різного віку і маси.

Центр Чумацького Шляху являє собою єдине ядро галактики, де кожну зірку можна вивчити окремо. І що більше буде інформації про цей регіон космосу, то краще астрономи зможуть зрозуміти еволюцію інших галактик у видимому Всесвіті.

Як уже писав Фокус, астрономи хочуть перейменувати галактики-супутники Чумацького шляху, названі на честь мореплавця Фернана Магеллана. Вчені вважають, що він не мав жодного стосунку до двох галактик, не був астрономом, а до того ж убивав і поневолював корінне населення під час свого навколосвітнього плавання.