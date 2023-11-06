У Китаї успішно запустили багаторазову ракету: що відомо про проєкт Hyperbola (відео)

Повідомляють, що за 51 секунду польоту ракета-носій Hyperbola-2Y піднялася на висоту 178 м, після чого за допомогою чотирьох посадкових опор спустилася і здійснила м'яку посадку.

Китайська приватна космічна компанія iSpace 2 листопада провела успішні випробування зразка багаторазової ракети-носія в межах реалізації програми Hyperbola-2Y. Запуск одноступеневої ракети був проведений у Центрі запуску супутників у Цзюцюань, повідомляє Space News.

Багаторазовий ступінь Hyperbola-2 діаметром 3,35 м і завдовжки 17 м оснащено двигуном Focus-1 зі змінюваною тягою, що працює на метані та рідкому кисні. За 51 секунду польоту він піднявся на висоту 178 м, після чого за допомогою чотирьох посадкових опор спустився і здійснив м'яку посадку.

"Випробування вертикального зльоту і вертикальної посадки знаменує собою прогрес у створенні багаторазової ракети середньої вантажопідйомності, дебют якої намічено на 2025 рік. Крім того, це остання позначка в прагненні Китаю повторити успіх компанії SpaceX та її ракети Falcon 9", — ідеться в публікації.

Також під час випробувань було протестовано систему вертикальної посадки, навігацію, наведення та управління, а також відпрацьовано процеси відновлення і повторного використання.

У пресслужбі компанії iSpace зазначили, що успішні випробування свідчать про прорив китайської комерційної аерокосмічної промисловості в галузі технологій створення багаторазових носіїв.

Перспективи програми Hyperbola

Повідомляється, що перший політ ракети Hyperbola-3 масою 13,4 т на низьку навколоземну орбіту заплановано на 2025 рік. Ракета довжиною 69 м повинна буде підняти 8,5 т у багаторазовому режимі. Наступний крок передбачає 25 запусків Hyperbola-3 на рік до 2030 року.

При цьому розробники стверджують, що Hyperbola-3B, яка нагадує за конфігурацією Falcon Heavy, зможе виводити на орбіту не менше 15 т.

Однак варто звернути увагу, що перед успішним запуском 2 листопада, компанія iSpace зазнала трьох невдач зі стартом Hyperbola, після чого на початку цього року знову повернулася до випробувань.

Нагадаємо, за інформацією SouthChina Morning Post, Китай планує у 2027 році вивести на орбіту перший багаторазовий космічний корабель. Він повинен буде зіграти вирішальну роль у розширенні китайської космічної станції, а також у запланованій висадці астронавтів КНР на Місяць до 2030 року.