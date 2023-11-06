Труднощі перекладу. Як "синій" і "зелений" з'явилися в мові, в якій їх не існувало

Вивчення нової мови може відкрити цілий новий світ ідей та концепцій, і, виявляється, навіть змінити те, як ви бачите кольори.

Нещодавнє дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом (MIT), вивчало, як члени віддаленого індіанського народу цімане, які вивчили іспанську як другу мову, почали інтерпретувати кольори по-новому, в унікальний спосіб, пише SciTechDaily.

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Наші очі можуть розрізняти широкий спектр кольорів, але різні мови використовують обмежену кількість слів для їхнього опису. Ці фундаментальні кольорові терміни, тобто певні слова на позначення певних кольорів, варіюються від мови до мови.

Наприклад, в англійській мові є близько десятка основних колірних термінів, тоді як у мові цімане, якою розмовляє корінний народ цімане, що живе в тропічних лісах болівійської Амазонії, їх лише три: слова на позначення чорного, білого та червоного. У них також є кілька слів, які можуть означати зелений або синій колір, і кілька слів на позначення різних відтінків жовтого або коричневого.

Однак дослідники з Массачусетського технологічного інституту знайшли дещо цікаве. Коли члени народу вивчили іспанську як другу мову, вони почали класифікувати кольори по-іншому. Це означало, що вони почали бачити тонші відмінності в кольорі.

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту виявили, що мови можуть набувати нових колірних концепцій, таких як відмінність між синім і зеленим, після контакту з іншими мовами Фото: Christine Daniloff, MIT

Найдивовижнішим відкриттям було те, що двомовні представники цімане почали використовувати різні слова для опису синього і зеленого кольорів, на відміну від одномовних представників народу. Замість того, щоб запозичувати іспанські слова на позначення синього і зеленого, вони переосмислили слова зі своєї мови, щоб описати ці кольори.

Мовний контакт і класифікація кольорів

"Вивчення другої мови дає змогу зрозуміти ті поняття, яких не було у вашій рідній мові, — каже Едвард Гібсон, професор мозкових і когнітивних наук з Массачусетського технологічного інституту і старший автор дослідження. — Цікаво також, що вони використовували свої власні терміни мови цімане, щоб почати ділити колірний простір, як це робить іспанська мова".

Дослідники також помітили, що двомовні представники цімане стали точніше описувати такі кольори, як жовтий і червоний, охоплюючи ширший спектр відтінків порівняно з одномовними носіями.

Це дослідження показує одну з ключових переваг вивчення другої мови: вона розширює ваш світогляд і вводить нові поняття, які ви можете інтегрувати у свою рідну мову. Це ніби відчиняє двері до іншого способу мислення.

Що справді дивує, так це те, що на цю зміну у сприйнятті кольорів цімане, схоже, вплинув їхній контакт з іспанською мовою. Вони ніби запозичили деякі поняття з іспанської і застосували їх до своєї рідної мови.

Кілька років тому Гібсон та інші дослідники повідомили, що в дослідженні більш ніж 100 мов, включаючи мову цімане, носії схильні ділити "теплу" частину колірного спектра на більшу кількість слів на позначення кольорів, ніж "холодні" області, до яких належать синій і зелений кольори.

У мові цімане два слова, "шандієс" (shandyes) і "юшнус" (yushñus), використовуються як взаємозамінні для позначення будь-якого відтінку, що належить до синього або зеленого.

Різниця між синім і зеленим кольорами, що спостерігається у двомовних мешканців цімане, може з часом поширитися на одномовних або на більшу частину населення, якщо вони продовжуватимуть контактувати з іспаномовними громадами.

Вивчення іспанської мови може бути корисним для пошуку роботи і заробітку, тому цілком ймовірно, що з часом все більше представників цімане стануть двомовними.

"Цікаво, що двомовні дійсно поділяють простір набагато більше, ніж одномовні, попри те, що вони все ще розмовляють переважно мовою цімане", — каже Гібсон.

Це дослідження змушує нас замислитися над тим, які ще концепції можуть поширюватися з іспанської мови до носіїв мови цімане, які стають двомовними. Дослідники також прагнуть з'ясувати, чи можна виявити подібний вплив мови на сприйняття кольору в інших віддалених групах населення, таких як гуджари, кочова спільнота в Гімалайських горах.

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