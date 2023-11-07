Розкрити таємниці середньовічних релігійних звичаїв: що досліджуватимуть британські вчені

У Британії розпочався проєкт "Середньовічний ритуальний ландшафт", який спрямований на дослідження релігійних артефактів.

Спільний проєкт із бюджетом в 1,2 млн доларів реалізується між Університетом Редінга та Британським музеєм. Він має на меті пролити світло на релігійні практики людей в англійському Середньовіччі — періоді, який часто оповитий таємницею через брак письмових джерел, пише Wokingham Today.

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Проєкт "Середньовічний ритуальний ландшафт" (MeRit), що фінансується Науково-дослідною радою з мистецтв та гуманітарних наук, об'єднує археологів та істориків для вивчення давніх артефактів із різних поглядів, включаючи регіональний, національний та міжнародний контексти. У такий спосіб вчені прагнуть розкрити щоденні релігійні звичаї середньовічних людей, особливо у відповідь на значні соціальні події, такі як "Чорна смерть" та Реформація.

Одним із цікавих аспектів MeRit є дослідження, як повсякденні ритуали впливали на життя середньовічних людей у питаннях гендеру, сім'ї та спільноти. Цей проєкт є поєднанням різних академічних дисциплін і підходів, що робить його комплексним дослідженням минулого.

Для досягнення своїх цілей MeRit використовуватиме інформацію про предмети зареєстровані в програмі PAS (Portable Antiquities Scheme — Схема переміщення старожитностей). Ця програма реєструє предмети, знайдені громадськістю, зокрема, ентузіастами з металошукачами.

Одним із цікавих аспектів MeRit є дослідження, як повсякденні ритуали впливали на життя середньовічних людей у питаннях гендеру, сім'ї та спільноти Фото: University of Reading

Деякі з цих предметів мають релігійний характер, наприклад, значки паломників, папські булли, книжкові палітурки та предмети зі священними написами. У межах проєкту проведуть порівняння цих артефактів зі знайденими під час археологічних розкопок у трьох обраних регіонах: Кент, Норфолк та Північний Йоркшир.

Роберта Гілкріст, професорка археології з Університету Редінга, висловила своє захоплення проєктом і відзначила його потенціал. Вона сказала: "Це фантастично працювати з Британським музеєм і PAS над цим проєктом; використовуючи багатство невикористаних даних про публічні знахідки, ми зможемо висвітлити вірування і релігійну активність звичайних людей на регіональному, національному та міжнародному рівнях".

PAS підтримує величезну базу даних з інформацією про понад 1,670,000 артефактів, які є у вільному доступі для громадськості. Більшість із них виявлені за допомогою металошукачів. Ця колекція не лише розширює наші знання про минуле, але й пробуджує інтерес громадськості до історії.

Британський музей у співпраці з Музеєм Уельсу керує цим проєктом за участі майже 100 національних і місцевих організацій. Майкл Льюїс, співдослідник і голова PAS, заявив: "Повідомлення про середньовічні знахідки є неймовірно важливим для покращення нашого розуміння середньовічної релігії та того, як вона функціонувала поза церквою. Завдяки проєкту MeRit ми сподіваємось покращити процес реєстрації та розуміння середньовічних релігійних знахідок".

MeRit виходить за межі співпраці з Британським музеєм та PAS. Він також співпрацює зі схожими програмами переміщення старожитностей у Данії та Нідерландах, щоб провести порівняння між релігійними артефактами у північно-західній Європі. Проєкт також планує співпрацювати з науковцями-громадянами та місцевими музеями для створення путівників для реєстрації знахідок і розробки творчих підходів до біографій об'єктів, які можуть бути використані громадськістю, індустрією спадщини та музеями.

Результати цього дослідження будуть представлені на конференціях Європейської археологічної асоціації та Міжнародному середньовічному конгресі в Лідсі. Крім того, опублікують публікації у відкритому доступі та створять загальнодоступну базу даних.

Для залучення широкої громадськості будуть організовані публічні лекції, місцеві дискусії, блоги, подкасти та журнальні статті, спрямовані на поширення нових знань про повсякденну релігію в Середньовіччі та важливість повідомляти про середньовічні знахідки.

Цей проєкт є чудовим прикладом співпраці між науковими колами, громадськістю та такими установами, як Британський музей, і його результати, безсумнівно, збагатять наше розуміння історії та культури.

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