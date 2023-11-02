Велика лондонська пожежа: дослідники знайшли людину, яка першою помітила полум'я

У 1666 році у Лондоні сталася пожежа, яка знищила дві третини міста й близько 70 тисяч осіб втратили домівки. Все почалося у пекарні Томаса Фаррінора на Пуддінг-Лейн.

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2 вересня 1666 року спалахнула Велика лондонська пожежа, яка кілька днів поглинала місто. Ця подія залишила незгладимий слід у колективній пам'яті лондонців, і тепер, готуючись до відкриття нового приміщення Музею Лондона у 2026 році, куратори галереї Great Fire вирішили заглибитися в життя звичайних лондонців, які пережили цю катастрофу, пише Phys.org.

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У центрі цього дослідження — мешканці пекарні Томаса Фаррінера на Пуддінг-Лейн, звідки почалася Велика пожежа. Попри те, що її досліджують вже багато років, досі було невідомо, хто саме знаходився в пекарні, коли там спалахнула пожежа. Сучасні звіти згадують Томаса Фаррінера, його дружину, дітей та анонімних слуг, але для того, щоб дізнатися правду, необхідно було дослідити оригінальні записи.

У 1666 році провели два офіційних розслідування, щоб визначити причини пожежі: парламентське розслідування і судовий процес над Робером Юбером, французом, який неправдиво зізнався в підпалі. Дивно, але, попри потенційну зацікавленість у встановленні мешканців пекарні, історичні свідчення про те, хто був там під час пожежі, є досить неповними.

Повні звіти про ці розслідування ніколи не оприлюднювали, а більшість тогочасних публікацій зі зрозумілих причин більше зосереджувалися на руйнівних наслідках пожежі, аніж на її початку. Однак цінний звіт про події в пекарні міститься в листі, написаному членом парламенту сером Едвардом Гарлі в жовтні 1666 року, в якому він повідомляє про те, що йому вдалося дізнатися:

"Пекар із Пуддінг-Лейн, в чиєму будинку почалася пожежа, дає зрозуміти, що в його печі не залишилося вогню… що його дочка була в пекарні о 12 годині, що між першою і другою її чоловіка розбудили від диму, пожежа почалася далеко від димаря і печі, його майно згоріло в будинку, і він, його дочка, яка сильно обгоріла, і її чоловік врятувалися втечею через вікно і водостічну трубу".

Ця розповідь містила список мешканців пекарні: Томас Фаррінер, його незаміжня дочка Ганна, її "чоловік" (підмайстер) і служниця, яка трагічно загинула під час пожежі. У деяких інших звітах, однак, замість "чоловіка" згадується син Фаррінера. Щоб вирішити цю загадку, дослідники заглибилися в додаткові історичні документи.

Одним із найважливіших джерел інформації став документ з Лондонського міського архіву, в якому перераховані звинувачення проти Робера Юбера та імена семи свідків проти нього. Серед цих імен були "Томас Фаррінер-старший, Ганна Фаррінер, Томас Даґґер, Томас Фаррінер-молодший". Цікаво, що Томас Даґґер був затиснутий між Фаррінерами, що натякає на його потенційний зв'язок з домогосподарством.

Подальше розслідування показало, що Томас Даґґер міг бути "людиною" Фаррінера, про яку йдеться у розповіді сера Едварда Гарлі. Дослідження в онлайн-архівах показало, що пекар, на ім'я Томас Даґґер, мав бізнес у Біллінгсґейті після пожежі. Однак, щоб підтвердити його присутність у Пудинг-лейн, потрібні були вагомі докази.

На щастя, записи компанії пекарів пережили руйнівний вплив часу та пожежі 1666 року, що дозволило дослідникам порівняти інформацію про працівників Фаррінера з іменами, зазначеними в обвинувальному висновку. Після старанних пошуків у бібліотеці Гілдхолу двоє молодих людей стали ключовими фігурами в цій історичній головоломці.

Томас Фаррінер-молодший офіційно приєднався до компанії пекарів у 1669 році, успадкувавши право від свого батька. З'ясувалося, що Томас Даґґер дійсно працював на Фаррінера, пройшовши дев'ятирічне навчання, яке закінчилося в 1664 році. Під час пожежі він продовжував працювати як неофіційний підмайстер, збігаючись з описом людини, яка першою помітила вогонь.

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Хоча Томас Даґґер, можливо, не був видатною постаттю у 1666 році, це дослідження має на меті зробити таких людей, як він, більш пам'ятними для відвідувачів нового лондонського музею. Проливаючи світло на життя цих звичайних лондонців, музей може запропонувати детальніше розуміння цього ключового моменту в історії міста, збагачуючи історію Великої пожежі і роблячи її зрозумілішою для всіх, хто приходить досліджувати її.

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