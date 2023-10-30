Ведмежа послуга самому собі: як Мітрідат виробив імунітет до отрут, але це його не врятувало

Добровільно випити отруту — ідея, яка не здається розумною. Проте, якщо правильно підібрати дозування, то, як свідчить історія, є шанси виробити імунітет до токсинів.

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В епоху понтійського царя Мітрідата VI отруєння стали поширеним інструментом боротьби за владу, і він був сповнений рішучості захистити себе від цього мовчазного вбивці. Тож у нього виник план, який кинув виклик самій смерті, практика, відома як "мітрідатізм", пише Ancient Origins.

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Мітрідат VI вирішив споживати невеликі несмертельні дози різних токсинів, поступово збільшуючи їх кількість із часом, з надією виробити імунітет. Легенда свідчить, що Мітрідат щодня вживав крихітні дози різних отрут. Він ретельно спостерігав за їхнім впливом і коригував дозування.

Розповіді про його здатність протистояти спробам отруєння перетворили його на легендарну постать, правителя, відомого не лише своєю мудрістю, а й позірною непереможністю.

Іронія мітрідатізму полягає в сумнозвісній смерті царя. Рятуючись від римського полону, він нібито намагався вкоротити собі віку, випивши отруту. Однак імунітет, який він культивував роками, зробив токсини неефективними. У відчайдушному становищі цар був змушений попросити свого друга й охоронця покінчити з життям правителя мечем.

Зображення, на якому Мітрідат VI дає отруту в'язневі Фото: CC BY NC ND 3.0

Спадщина мітрідатізму виходить за межі історії правителя. Натхненні стійкістю Мітрідата до отрут, багато хто в античному світі та за його межами прагнув повторити його методи. Різноманітні рецепти, які, як вважалося, надавали стійкість до отрут, стали дуже популярними. Ці еліксири, що часто містили суміш кількох інгредієнтів, слугували попередниками сучасних антидотів.

Одним із найвідоміших антидотів, що з'явився завдяки цій традиції, був теріак. Спочатку розроблений для протидії укусам отруйних тварин, він незабаром став загальним антидотом для різних отрут.

Приготування теріаку було трудомістким процесом, що передбачав змішування численних інгредієнтів і часто займав кілька днів. Цей потужний еліксир залишався у вжитку аж до Середньовіччя і вважався панацеєю від цілої низки недуг.

Концепція мітрідатизму поширилася на мову та культуру. Термін "мітрідат" став синонімом антидотів загалом. Ба більше, він заклав основу для того, що сучасна медицина називає "десенсибілізацією" або "імунотерапією".

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У цих практиках в організм вводять мізерні дози алергенів, щоб знизити чутливість або викликати імунітет — концепція, що бере свій початок у сміливих експериментах царя Мітрідата VI.

По суті, мітрідатизм був сміливою і нетрадиційною відповіддю на цілком реальну загрозу. Такий спосіб залишив помітний слід в історії, породивши стародавні антидоти і навіть вплинувши на наш сучасний підхід до імунітету.

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