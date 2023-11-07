Космічний рекорд. Марсохід Curiosity провів на Марсі 4000 днів: останні досягнення (фото)

Марсохід NASA продовжує свою роботу в кратері Гейл і через 11 земних років після приземлення.

Минуло вже 4000 марсіанських днів відтоді, як марсохід Curiosity приземлився 5 серпня 2012 року в картері Гейл на Марсі. І він все ще продовжує активно досліджувати Червону планету. Нещодавно марсохід взяв 39-й зразок гірської породи методом буріння для проведення детального аналізу, пише Phys.

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Для того, щоб з'ясувати, чи був Марс колись придатним для життя, марсохід Curiosity останнім часом поступово піднімався до підніжжя гори Еоліда заввишки 5 км. Це центральна височина в кратері Гейл, шари якої формувалися в різні періоди історії Марса і зберігають інформацію про те, як змінювався клімат планети.

Вчені сподіваються, що за допомогою нового зразка гірської породи можна буде дізнатися, як змінювався клімат Марса і умови, необхідні для підтримання життя, у міру того, як ця місцевість наповнювалася сульфатами. Це мінерали, що утворилися в солоній воді, яка випаровувалася мільярди років тому, коли Марс почав перетворюватися на пустелю. Після цього вода в рідкому вигляді зникла з поверхні планети.

Нещодавно марсохід Curiosity взяв 39-й зразок гірської породи методом буріння для проведення детального аналізу Фото: NASA

За словами вчених з NASA, марсоходу вже вдалося виявити мінерал із сульфату магнію, який називається старкеїт. Астрономи вважають, що після того, як сульфатні мінерали вперше утворилися в солоній воді, яка випаровувалася мільярди років тому, вони перетворилися на старкеїт, оскільки клімат на Марсі ставав схожим на сьогоднішній. Такі відкриття покращують розуміння того, як Марс став таким, яким він є зараз.

За останні 11 земних років марсохід Curiosity подолав у кратері відстань у 32 км у дуже холодному кліматі, під дією сильного випромінювання і по дуже некровній поверхні. Проте він продовжує справно працювати.

Панорамний знімок Марса, який надіслав на Землю марсохід Curiosity Фото: NASA

Хоча ще 19 вересня виникли деякі проблеми з однією з двох камер приладу Mastcam, який вчені називають очима Curiosity. Наразі інженери NASA займаються вирішенням цих проблем. За допомогою цих камер вчені не тільки отримують знімки марсіанської місцевості, але ці дані допомагають здалеку визначити склад гірських порід за довжинами хвиль світла, яке вони відбивають.

Якщо виправити проблему в одній із камер не вдасться, то вчені повністю покладатимуться на дані другої камери приладу Mastcam. Хоча цій камері доведеться працювати набагато більше, щоб зробити достатню кількість знімком для аналізу місцевості.

Минуло вже 4000 марсіанських днів відтоді, як марсохід Curiosity приземлився 5 серпня 2012 року в картері Гейл на Марсі Фото: NASA

Також інженери NASA продовжують уважно стежити за роботою ядерного джерела енергії марсохода, хоча очікується, що Curiosity буде забезпечений енергією ще на багато років.

Інженери також змогли усунути проблеми, пов'язані зі зносом бурової системи марсоходу, за допомогою якої він видобуває зразки гірської породи. Згідно із заявою NASA, через те, що найближчими тижнями Марс перебуватиме за Сонцем, підтримувати стабільний зв'язок із марсоходом поки що неможливо. Ситуація стабілізується 29 листопада.

Як уже писав Фокус, марсохід Curiosity надав ученим докази того, що на Марсі існували річки з рідкої води мільярди років тому.