Велика удача. Поліцейський вертоліт зняв рідкісну повну круглу веселку (фото)

Знімок був зроблений над долиною Гламорган у південному Уельсі — зробити подібне фото, де веселка замкнула своє коло — велика рідкість.

Наш світ сповнений дивовижних природних явищ. Наприклад, усім відомо, що після дощу в сонячний день, як правило, можна побачити веселку. Однак чи можна знайти кінець веселки? Екіпажу поліцейського вертольота в Південному Уельсі вдалося не тільки знайти веселку, а й зафіксувати її повне коло, пише Daily Mail.

Відомо, що знімок був зроблений екіпажем підрозділу Національної повітряної служби (NPAS) Південно-Західного регіону й Уельсу, після надання допомоги поліції Південного Уельсу.

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За даними Метеорологічного бюро, ключовим фактором, що визначає, яку частину веселки ми бачимо, є наш візуальний орієнтир. У більшості випадків, люди бачать лише половину кола — характерну райдужну дугу, яка знайома кожному з нас.

Однак, якщо нам пощастить опинитися в потрібному положенні та в потрібний час, нам вдасться побачити повне коло веселки, в усій її пишноті. Відомо, що центр веселки розташований прямо навпроти положення сонця на небі, тобто в міру наближення сонця до горизонту можна побачити більшу частину веселки. До слова, саме тому ми зазвичай бачимо великі веселки, на сході або заході сонця.

Екіпажу веролета пощастило зробити фото повного кола веселки Фото: SWNS

І все ж, щоб побачити повне коло веселки, нам необхідно побачити краплі води під спостережуваним горизонтом. Водночас науковці зазначають, перебуваючи на землі, навряд чи можна опинитися в оптимальному положенні, щоб побачити частину веселки, що залишилася, за винятком веселок із повним колом, які з'являються, наприклад, у тумані, створеному за допомогою садового шланга або розбризкувача.

Водночас якщо вам пощастить опинитися на вершині будівлі або ви опинитеся в цей момент у літаку, під вашою точкою спостереження можуть бути краплі води та сонячне світло. Якщо умови виявляться ідеальними, вам, імовірно, вдасться побачити веселку цілком.

До речі, це повне коло веселки не єдина незвичайна веселка, помічена за останній час. Наприклад, минулого року NASA показало фото приголомшливої перевернутої веселки, також відомої як "навколозенітна веселка", що з'явилася над пальмою на Сицилії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому ми ніколи не побачимо у веселці деякі кольори.