I'll be back. Організм віком 450 мільйонів років повернувся до життя у формі робота (відео)

Дослідники відтворили стародавню тварину, яка мешкала на дні океанів.

Люди ходять по Землі приблизно 300 тис. років, що в історії Землі відносно невеликий відрізок часу. Фактично, наше існування на Землі становить лише 0,007% історії планети, пише Futurity.

Для того, щоб розширити наш погляд на стародавніх істот, які ходили по Землі задовго до людей, з'явилася нова галузь досліджень — палеобіоніка. Вона спрямована на використання робототехніки з гнучкою електронікою і м'якими матеріалами (або Softbotics), щоб не просто відтворити вимерлі види, а й зрозуміти біомеханічні чинники, які стимулювали еволюцію.

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"Нашою метою є використати Softbotics, щоб повернути до життя біологічно біологічні системи, в тому сенсі, що ми можемо їх імітувати, щоб зрозуміти, як вони працювали", — каже експерт з машинобудування з Університету Карнегі-Меллон Філ Ледюк.

Використовуючи комп'ютерне моделювання та м'які роботи, Ледюк і Кармель Маджіді, професор машинобудування та провідний автор дослідження, відтворили морський організм під назвою Pleurocystitid, які існували майже 450 млн років тому.

Pleurocystitid були представниками класу голкошкірих, до якого входять сучасні морські зірки та морські їжаки. Стародавній представник виду був одним із перших голкошкірих, здатних пересуватися за допомогою м'язового апарату. Pleurocystitid становлять для вчених великий інтерес через їхню ключову роль в еволюції голкошкірих.

"Softbotics — це ще один підхід до досліджень з використанням матеріалів для створення гнучких кінцівок і придатків робота. Багато фундаментальних принципів біології та природи можна повністю пояснити, тільки якщо ми озирнемося на хронологію еволюції тварин. Ми створюємо аналоги роботів, щоб вивчити, як змінювалися рухи з часом", — зазначає Маджиді.

Для того, щоб створити роботизовану копію істоти, команда використовувала викопні свідоцтва, а також комбінацію 3D-друкованих елементів і полімерів, щоб імітувати гнучку стовпчасту структуру рухомого придатка.

Ймовірно, Pleurocystitid могли пересуватися морським дном за допомогою м'язового апарату, який штовхав тварину вперед. Також припускається, що істота пересувалася за допомогою широких і розмашистих рухів. Вчені також помітили, що збільшення довжини своєрідного хвоста збільшувало швидкість тварини, не змушуючи її докладати більше зусиль.

Одне з найбільших питань про Pleurocystitid полягає в тому, як тип поверхні в місці їхнього проживання вплинув на характер пересування тварини.

У своєму дослідженні команда продемонструвала, що може використовувати Softbotics для створення вимерлих організмів, вони сподіваються дослідити інших тварин, наприклад, перший організм, який вибрався з води на сушу.

Нагадаємо, вчені знайшли першу на Землі тварину-хижака. Ця скам'янілість віком 560 млн років.