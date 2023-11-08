На океанічному супутнику Сатурна є всі необхідні для життя компоненти (фото)

Нове дослідження припускає, що на Енцеладі знаходяться всі будівельні блоки, необхідні для розвитку життя.

Океанічний супутник Сатурна, Енцелад, привертає все більшу увагу в рамках пошуків позаземного життя в Сонячній системі. Більшу частину знань про цей супутник Сатурна отримано завдяки зонду "Кассіні", який завершив свою роботу в 2017 році. Але аналіз отриманих даних триває. Нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, підтверджує гіпотезу про те, що на Енцеладі є всі хімічні речовини, необхідні для появи та еволюції життя, пише ScienceAlert.

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Під час дослідження Енцелада зонд "Кассіні" провів аналіз складу виявлених гейзерів з води, які виривалися крізь крижану поверхню супутника Сатурна. Вчені з'ясували, що в цих викидах міститься суміш із вуглекислого газу, водяної пари та окису вуглецю. Також було виявлено азот, прості вуглеводні та складні органічні сполуки. У новому дослідженні представлені деякі нові результати аналізу отриманих даних з Енцелада.

Нова робота зосереджена на відкритті аміаку та неорганічного фосфору в підземному океані Енцелада. Вчені використовували моделювання, щоб зрозуміти, як ці хімічні речовини можуть зробити Енцелад придатним для життя.

Під час дослідження Енцелада зонд "Кассіні" провів аналіз складу виявлених гейзерів з води, які виривалися крізь крижану поверхню супутника Сатурна Фото: NASA

В основі однієї з теорій, яка була використана в новому дослідженні, лежить коефіцієнт Редфілда. Він показує, що співвідношення вуглецю, азоту і фосфору в біомасі земного океану є постійним і становить 166:22:1. Коефіцієнт Редфілда показує дивовижне поєднання хімії живих істот у глибинах океану та самого океану і вважається цільовим показником для астробіологічного виявлення життя на океанічних супутниках, таких як Енцелад.

Нове дослідження показує, що в складі океану на Енцеладі міститься аміак, а також високий рівень неорганічного фосфору. Плюс до цього виявлено головні складові земного життя, такі як вуглець, азот, водень і кисень.

За словами вчених, океан на Енцеладі містить багато хімічних речовин, звичайних для живих організмів, як-от попередники амінокислот, амоній і вуглеводні. Таким чином, океан Енцелада має багатий хімічний склад, і багато хімічних речовин відповідають хімічному складу життя.

Нове дослідження показує, що в складі океану на Енцеладі міститься аміак, а також високий рівень неорганічного фосфору. Плюс до цього виявлено головні складові земного життя, такі як вуглець, азот, водень і кисень Фото: NASA

Вчені вважають, що на Енцеладі мікроорганізми можуть здійснювати метаногенез. На Землі археї здійснюють метаногенез у різних умовах і можуть вижити в найекстремальнішому середовищі.

З іншого боку, поки що в учених немає точних даних про кількість тих чи інших хімічних сполук в океані Енцелада. Також позаземні мікроорганізми можуть перетворювати хімічні речовини зовсім по-іншому, ніж на Землі. Також наявність метану не завжди свідчить про те, що він був створений унаслідок діяльності живих організмів.

За словами вчених, для того, щоб говорити про те, що Енцелад може бути придатним для появи й розвитку життя, потрібно враховувати ще дуже багато факторів. Але щоб отримати всеосяжні дані, необхідно дослідити Енцелад з максимально близької відстані, а ще краще відправити зонд у його підземний океан.

Використання для визначення придатності для життя того чи іншого світу таких інструментів, як коефіцієнт Редфілда, не завжди може показати, що тут існує життя. Тим паче, що позаземне життя могло піти у своєму розвитку зовсім іншим шляхом, вважають учені.

Нагадуємо, що астрономи знайшли на Венері кисень. Але відрізняється від того, яким ми дихаємо, як уже писав Фокус.