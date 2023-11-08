Уламки розкидало по всій галактиці: телескоп Габбл зняв результат космічного вибуху (фото)

Вибух масивної зірки вперше виявив астроном-аматор.

Учені представили новий знімок, зроблений телескопом Хаббл, на якому показано туманну спіральну галактику, в якій колись стався вибух наднової, пише Space.

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Ця галактика називається NGC 941 і вона розташована на відстані 55 млн світлових років від Землі. Галактика має яскраві спіральні, які виходять з не менш яскравого ядра, але потім вони стають тьмянішими на околицях галактики.

Космічний телескоп Хаббл спостерігав за залишками вибуху наднової під назвою SN 2005ad. Коли деякі зірки досягають кінця свого життя, вони вибухають у вигляді яскравого спалаху, який може на короткий час затьмарити своїм світлом усю галактику, в якій вона знаходиться. Після вибуху залишається залишок наднової, що складається з пилу і газу, з якого майбутні покоління зірок отримують необхідні елементи. На знімку Габбла галактика NGC 941 показана "обличчям" до Землі, що спрощує дослідження її внутрішніх процесів і умов, в яких виникають наднові.

Галактика NGC 941 Фото: ESA

Згідно із заявою Європейського космічного агентства (ЄКА), наднову SN 2005ad спочатку виявив астроном-любитель Коїчі Ітагакі, який уже відкрив понад 170 наднових. Наднові можна виявити, спостерігаючи за змінами яскравості на небі. Ці вибухи відбуваються відносно швидко, з'являються дуже раптово, а потім стають яскравішими і пізніше тьмяніють протягом днів або тижнів.

Аналіз величезного обсягу даних, які телескоп Габбл збирає всього за кілька годин спостережень, може зайняти в астрономів тижні, місяці або навіть роки. Тому астрономи-аматори відіграють ключову роль у таких дослідженнях. Вчені з ЄКА кажуть, що під час виникнення наднових час має вирішальне значення, а такий час мають у своєму розпорядженні якраз астрономи-аматори. Адже вони набагато швидше отримують дані під час своїх спостережень за космосом.

Після того, як Ітагакі повідомив про відкриття наднової, професійні астрономи провели нове спостереження і підтвердили, що це наднова типу II. Після цього космічний телескоп Габбл зробив знімок галактики NGC 941, щоб астрономи могли краще побачити залишок наднової і навколишнє середовище.

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