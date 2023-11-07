Телескоп Вебб зафіксував перші "крики" новонародженої зірки: чому виникає таке явище (фото)

На новому зображенні видно, як дуже молода зірка вивергає в космос два довгі барвисті струмені плазми.

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Поява новонародженої дитини зазвичай супроводжується криками. Народження нової зірки також супроводжується своєрідними "криками", які являють собою барвисті і величезні струмені плазми, що летять у космос. Це явище зафіксував космічний телескоп Вебб з безпрецедентною деталізацією, пише Daily Mail.

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На новому знімку телескопа Вебб, який охоплює ділянку космосу завширшки 2,3 світлових роки, показано червоні струмені з плазми, що відлітають від дуже молодої зірки. Ця зірка, яку не видно на новому знімку, перебуває якраз посередині між двома струменями, і цей астрономічний об'єкт називається об'єктом Хербіга-Аро 212. Він розташований на відстані приблизно 1300 світлових років від нас у сузір'ї Оріона.

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Об'єкти Хербіга-Аро являють собою викинуті дуже молодими зірками струмені плазми, які віддаляються з величезною швидкістю. Виникнення таких об'єктів пов'язане із взаємодією викинутої зіркою плазми з оточуючими її газом і пилом. Викиди струменів плазми відбуваються, коли молоді зірки ще формуються і набирають масу за рахунок навколишнього газу, частина з якого викидається назад.

Об'єкт Хербіга-Аро 212 Фото: NASA

Учені вважають, що дуже молодій зірці за космічними мірками, яка перебуває між двох струменів плазми, 50 тисяч років. У майбутньому вона перетвориться на зірку схожу на Сонце. Що стосується червоного кольору струменів, то він вказує на наявність молекулярного водню, який був активований ударними хвилями. На новому знімку телескопа Вебб, який побачив цей об'єкт в інфрачервоному діапазоні світла, також можна побачити старіші зірки, а також далеку галактику.

Уперше вчені виявили об'єкт Хербіга-Аро 212 1993 року за допомогою наземного телескопа IRTF. Відтоді астрономи багато разів спостерігали за ним за допомогою нових інфрачервоних телескопів. Але на цьому знімку об'єкт показано з безпрецедентною деталізацією, яку раніше неможливо було отримати.

За словами вчених, новий знімок у 10 разів чіткіший, ніж усі попередні інфрачервоні зображення об'єкта Хербіга-Аро 212. Як показало порівняння нового зображення з попередніми знімками, струмені плазми продовжують свій рух і з часом розширюються. За словами вчених, з часом навколо зірки, яка випускає струмені плазми, може сформуватися протопланетний диск, що складається з газу, пилу і частинок. Якщо будуть потрібні умови, то в цьому диску з'являться планети, астероїди та комети.

Фокус уже писав про те, що телескоп Вебб зробив не менш вражаюче зображення об'єкта Хербіга-Аро 211. Він розташований за 1000 світлових років від нас.

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