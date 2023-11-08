Без роду і племені. Біля берегів Японії з'явився новий острів, народжений безіменним вулканом (відео)

Японія нещодавно вже перераховувала свої острови і, схоже, місцевій владі варто зробити це знову — адже в родині їхніх островів поповнення.

Наприкінці минулого місяця біля берегів Японії сталося виверження безіменного підводного вулкана, що ознаменувалося народженням нового маленького острова, який все ще продовжує рости, пише IFLScience.

Відомо, що безіменний вулкан почав вивергатися 21 жовтня. Уже до 30 жовтня магма досягла поверхні моря і почала накопичуватися, внаслідок чого утворився острів. Його можна побачити з узбережжя Іото, частини островів Огасавара, розташованих більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо в Тихому океані.

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За словами почесного професора вулканології Токійського університету Сецуя Накади, на більш ранній стадії виверження вгору ринув вертикальний струмінь чорного кольору та уламок, які являють собою застиглу магму. Уже з 3 листопада виверження безіменного підводного вулкана почало змінюватися, при цьому викид вулканічного попелу тривав вибухонебезпечно. У результаті сьогодні недалеко від узбережжя Японії можна спостерігати дим, що клубочиться, і острів, що повільно збільшується в розмірах.

За словами Наканади, якщо ще більше і більше лави виходитиме назовні й покриватиме територію, ймовірно, цей новонароджений острів залишиться з Японією назавжди.

Зазначимо, що народження нового острова в океані не є чимось дивовижним. У світовому океані внаслідок вулканічної активності з-під хвиль регулярно утворюються нові острови. Фактично підводні вулкани вивергають розплавлений матеріал, який охолоджується морською водою і твердне — в результаті утворюється твердий насип, здатний виступати над поверхнею води.

Науковці зазначають, що Японія, по суті, є розсадником вулканічної активності, оскільки розташована в частині світу, відомій як Вогняне кільце, що розташоване в Тихому океані та простягається на 40 000 кілометрів. Саме в цьому місці розташовано близько двох третин усіх вулканів, що діють з часів льодовикового періоду.

Феномен Вогняного кільця пояснюється тим, що саме в цьому місці зустрічаються багато незалежних кордонів плит. У результаті тут виникає нестабільна система, що генерує близько 90% світових землетрусів, а також близько 50% вивержень вулканів на Землі з моменту реєстрації.

Раніше Фокус писав про те, що "Вогняне кільце" в Тихому океані стрясає землю і "поливає її вогнем".