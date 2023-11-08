Учені досі не розібралися, для чого месопотамські глиняні кулі: що відомо (фото)

Месопотамські кулі з глини досі не розкрили своїх таємниць дослідникам. Хоча у вчених є різні теорії, проте жодна з них не може пояснити, яке саме призначення цих артефактів.

У 2013 році дослідження пролило світло на месопотамські глиняні кулі — стародавні артефакти віком понад 5500 років. Артефакти, розміром від м'ячів для гольфу до бейсбольних, знайдені на археологічній ділянці Чога Міш у Західному Ірані наприкінці 1960-х років. Виявлено лише близько 150 таких глиняних м'ячів, що додало їм ще більшої загадковості, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Протягом багатьох років дослідники розмірковували над призначенням цих глиняних куль, причому переважала теорія, що їх використовували як засіб для запису економічних транзакцій. Ця теорія ґрунтувалася на знахідці 3300-річної глиняної кулі в Месопотамії, яка містила 49 камінчиків і клинописний текст, що детально описував контракт, пов'язаний із пастухом, який доглядав 49 овець і кіз.

Месопотамські глиняні кулі знайшли на місці поселенні епохи енеоліту, яке існувало приблизно з 6800 р. до н. е. Фото: Public Domain

Деякі дослідники навіть називали ці месопотамські глиняні кулі "конвертами" через їхній прихований вміст. Однак ці припущення залишалися здебільшого недоведеними, а механізм, за допомогою якого вони могли фіксувати транзакції в дописемну епоху, залишався невловимим.

Передові дослідження з використанням комп'ютерної томографії та 3D-моделювання створили детальні моделі месопотамських глиняних кульок та їхнього вмісту без необхідності розбивати кулі Фото: Oriental Institute of the University of Chicago

У дослідженні 2013 року використано передові технології, включаючи комп'ютерну томографію та 3D-моделювання, щоб зазирнути всередину цих глиняних куль. Те, що виявили дослідники, було справді незвичним: глиняні кулі містили жетони різних геометричних форм.

Цілком можливо, що ці жетони були числовими значеннями, які використовували для підрахунку різних видів товарів для обміну. Щоб розшифрувати цю стародавню систему, дослідники вивчають, як ці жетони групуються і змінюються всередині глиняних кульок.

Внутрішня частина однієї з месопотамських глиняних куль, знайдених розбитими на стоянці неоліту Фото: Anna Ressman / Oriental Institute of the University of Chicago

Одна з особливо цікавих знахідок полягала в тому, що певна куля містила жетони, загорнуті в тканину перед тим, як їх помістили всередину кулі, з подальшим нанесенням рідини, схожої на бітум. Причина цього залишається загадкою, що додає інтриги цим стародавнім реліквіям.

Деякі з глиняних куль також мали крихітні перехресні канали, які могли містити тонкі нитки, що з'єднували їх ззовні. Ці нитки могли слугувати етикетками, можливо, зробленими з воску, що давали ключ до жетонів, захованих всередині глиняних кульок. Це відкриття свідчить про вищий рівень майстерності у використанні цих глиняних артефактів, ніж вважалося раніше.

Варто також зазначити, що глиняні або кам'яні кулі зі схожими характеристиками знайдені в різних країнах тієї ж епохи. У Шотландії виявлено понад 400 різьблених кам'яних предметів, що датуються періодом неоліту між 3000 і 2000 роками до нашої ери.

У турецькому стародавньому неолітичному місті Чаталхоюк також знайдено тисячі глиняних м'ячів розміром з бейсбольний м'яч. Це порушує питання, чи ці артефакти з різних регіонів слугували тим самим цілям, що й месопотамські глиняні м'ячі.

Раніше Фокус писав про скелет жінки без лиця. Археологи знайшли дивне поховання у Німеччині.

А також ми розповідали про людину, яка першою помітила полум'я Великої лондонської пожежі.