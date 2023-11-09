Мікроскопічний загарбник. Відомий котячий паразит буквально витягує сили з людей

Нове дослідження показує, що ця крихітна комаха, яка передається від котів людям, насправді небезпечніша, ніж вважалося раніше.

Одноклітинний паразит Toxoplasma gondii добре відомий тим, що розмножується в кішок через птахів і щурів, а потім передається людині. Статистика показує, що близько 11-15% усіх жителів США свідомо або не свідомо інфіковані T. gondii протягом свого життя, пише New Atlas.

Відомо, що паразит може жити в тілі людини досить тривалий час, водночас заражений відчуватиме дуже мало симптомів, якщо вони взагалі будуть. Однак нове дослідження показує, що насправді зараження цим паразитом може бути набагато небезпечнішим, ніж вважалося раніше.

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Дані Центрів із контролю та профілактики захворювань свідчать про те, що в США носіями цього паразита є близько 40 мільйонів осіб. Зараження T. Gondii, більш відоме як інфекція токсоплазмозу, зазвичай перебуває в дрімотному стані або протікає безсимптомно. Однак тепер учені вважають, що насправді це не зовсім так. Результати нового дослідження, проведеного командою з Університету Колорадо в Боулдері, Медичної школи Університету Меріленду й Університету Ла-Корунья в Іспанії, виявили, що паразит пов'язаний зі слабкістю в літніх людей.

За словами співавтора дослідження, професора кафедри інтегрованої фізіології Крістофера Лоурі, слабкість є геріатричним синдромом, що характеризується фізичним і когнітивним зниженням. Це складний стан, здатний призвести до втрати ваги, виснаження, низької фізичної активності, повільності й слабкості, що, зі свого боку, призводить до збільшення кількості падінь і відвідин лікарень, а також до тривалішого відновлення. Вчені зазначають, що це зовсім не є чимось неминучим, проте в близько 10% людей у віці від 65 років і старше діагностують слабкість, а у віці від 85 років і старше це число зростає до 25-50%.

У новому дослідженні вчені зосередилися на поширенні інфекції T. Gondii серед літніх людей зі слабкістю й припустили, що токсоплазмоз сам по собі здатний спровокувати швидше вікове фізичне та когнітивне погіршення. Вчені зібрали групу з 601 дорослого іспанця та португальця старше за 65 років із показниками здоров'я, що вказують на слабкість. Результати дослідження показали, що 67% із них були інфіковані або демонстрували накопичення антитіл, що вказувало на більш раннє зараження інфекцією.

Команда зазначає, що їм не вдалося виявити зв'язку з інфекцією, проте вони побачили, що люди з вищою концентрацією специфічних до паразитів антитіл значно частіше мають ознаки слабкості. За словами авторів дослідження, їхня робота надзвичайно важлива, оскільки фактично стала першим доказом існування зв'язку між слабкістю в літніх людей і паразитом T. Gondii.

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