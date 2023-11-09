Де ховається позаземне життя на крижаних супутниках Юпітера та Сатурна: вчені знайшли відповідь

Дослідники вивчили геологічні особливості найбільших супутників двох планет, які можуть стати ідеальними місцями для виникнення життя.

Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Icarus, вивчили зсувні розломи на супутнику Юпітера Ганімеді й супутнику Сатурна Титані. Подібні тріщини виникають, коли стіни розломів проходять повз одна одну по горизонталі або вліво, або вправо. Це щось на зразок гігантської тріщини на поверхні. Вчені вважають, що ці геологічні особливості можуть бути ідеальним місцем для виникнення життя, пише Space.

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За словами вчених, такі розломи виникають на Ганімеді й Титані, коли супутники обертаються навколо своїх планет. Величезна гравітація газових гігантів стискає супутники, що призводить до деформації поверхні. За словами авторів дослідження, зсувні розломи можуть сприяти обміну поверхневих і підземних речовин, що створює ідеальне середовище для виникнення життя.

На Титані, супутнику Сатурна, температура на поверхні становить мінус 179 градусів за Цельсієм. Через те, що тут неймовірно холодно, вода фактично відіграє роль каменю. Вона може деформуватися та, зрештою, утворювати розломи.

Титан Фото: NASA/Cassini

Учені припускають, що в десятках кілометрів під крижаною поверхнею Титана є океан із рідкої води. Зокрема, це єдиний супутник у Сонячній системі, який має схожу на земну щільну атмосферу. Це означає, що тут може відбуватися такий самий гідрологічний цикл із метановими хмарами, дощем і рідким метаном, який наповнює озера та моря на поверхні. Вважається, що на Титані може існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

У 2034 році на Титан прибуде літальний апарат NASA під назвою Dragonfly, який шукатиме хімічні будівельні блоки, необхідні для життя. Він відправиться на Титан у 2027 році, як уже писав Фокус.

Літальний апарат має приземлитися в районі кратера Селк, і автори дослідження вважають, що тут існують зсувні розломи, які можуть бути ідеальним місцем для розвитку позаземного життя.

Ганімед Фото: wikipedia

Також учені вивчили геологічні особливості супутника Юпітера Ганімеда, де також існують зсувні розломи. Науковці з'ясували, що вони могли бути створені не тільки впливом гравітації планети, а й унаслідок інших процесів.

За словами вчених, такі дослідження дуже важливі для підготовки майбутніх місій на Титан і Ганімед.

Фокус уже писав про те, що, за словами авторів нещодавнього дослідження, на супутнику Сатурна Енцеладі, де існує океан під поверхнею, вже виявлено всі необхідні для появи та розвитку життя хімічні компоненти.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA після додаткового вивчення даних, отриманих апаратом "Люсі", з'ясували, що зонд виявив не просто супутник у астероїда Дінкінеш. Виявилося, що це особливий тип подвійного з'єднаного астероїда, кожна частина з якого має однаковий розмір.