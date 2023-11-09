На китайській космічній станції "Тяньгун" захований важливий інструмент: як він працює (відео)

Космічна станція "Тяньгун" має третю роботизовану руку всередині, крім двох потужних маніпуляторів більшого розміру, розміщених зовні.

Стало відомо, що на китайській орбітальній станції перебуває третя роботизована рука меншого розміру, розміщена всередині "Тяньгун", і вона є надійним помічником для астронавтів, пише Space.

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У китайської космічної станції "Тяньгун" зовні розміщені два роботизовані маніпулятори, довжиною 10 і 5 метрів. З їхньою допомогою відбувалася збірка станції, а також ці руки допомагають астронавтам під час виходів у відкритий космос.

Але всередині модуля "Ментянь", виявляється, є і третій роботизований маніпулятор меншого розміру, який допоможе астронавтам у проведенні різних наукових досліджень, як нещодавно повідомили китайські ЗМІ з посиланням на місцевих учених.

Усередині модуля "Ментянь", виявляється, є і третій роботизований маніпулятор меншого розміру Фото: CCTV

Довжина внутрішньої роботизованої руки варіюється від 70 до 80 см і при цьому вона може виконувати завдання з дуже високою точністю. За словами вчених, внутрішній маніпулятор допоможе астронавтам у проведенні технічного обслуговування, налаштуванні обладнання, а також під час проведення наукових експериментів.

За словами Чжан Лу з Китайської академії наук, цей маніпулятор можна використовувати для досліджень доставленого на станцію біологічного корисного навантаження. Зокрема, з її допомогою можна проводити стерилізацію досліджуваних зразків.

За словами Лу, найближчими роками на роботизовану руку можна встановити різні інструменти для виконання різних завдань.

Китай завершив будівництво тримодульної космічної станції "Тяньгун" наприкінці 2022 року. Нещодавно на станцію прибув уже шостий екіпаж на борту космічного корабля "Шеньчжоу-17". Китай планує використовувати свою станцію для проведення наукових експериментів ще протягом щонайменше 10 років. При цьому існують плани щодо розширення орбітальної станції "Тяньгун".

Як уже писав Фокус, Китай хоче збільшити розмір "Тяньгун" щонайменше у 2 рази, і таким чином станція стане більш схожою на Міжнародну космічну станцію. Також стало відомо, що КНР планує допустити на свою станцію астронавтів і з інших країн світу.

Також Фокус писав про те, що у вересні були представлені кадри, отримані з космосу, на яких видно, як відбувався процес будівництва космічної станції "Тяньгун".

Як уже писав Фокус, вчені знайшли відповідь на питання, де ховається позаземне життя на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна. Дослідники вивчили геологічні особливості найбільших супутників двох планет, які можуть стати ідеальними місцями для виникнення життя.