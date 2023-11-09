ГМО, iPad та атомна бомба: як люди минулого століття передбачили майбутнє

На початку 1900-х років люди описували фантастичні, на той час речі, такі як смартфон чи генномодифіковані продукти. Пройшов час, і багато що втілилося у реальність.

Буденні аспекти сьогодення, такі як гігієна чи електронний банкінг зараз не викликають здивування. Проте, на початку 1900-х років вони видавалися фантастикою — а проте, деякі люди зуміли передбачити їх появу, пише Grunge.

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Уявіть, якби на початку 1900-х років хтось сказав вам, що одного дня люди носитимуть маленькі пристрої в кишенях і миттєво спілкуватимуться з будь-ким по всьому світу. Звучить як наукова фантастика, чи не так? Що ж, на диво, деякі візіонери минулого вгадували це до моторошного точно.

Нікола Тесла, відомий своєю новаторською роботою в галузі інженерії, не лише подарував нам змінний струм, але й точно передбачив аспекти нашого майбутнього. У 1935 році він передбачив світ, в якому гігієна і фізична культура будуть визнані галузями освіти та уряду.

Нікола Тесла, відомий своєю новаторською роботою в галузі інженерії, не лише подарував нам змінний струм, але й точно передбачив аспекти нашого майбутнього Фото: Нікола Тесла

Він передбачив створення посад відповідальних за ці напрямки на рівні президентського кабінету, що й відбулося у 1953 році, коли уряд Америки створив Департамент охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення.

Тесла також попереджав про небезпеку забруднення від сучасних методів виробництва: "Більше людей помиратимуть або хворітимуть від забрудненої води, ніж від кави, чаю, тютюну та інших стимуляторів", — писав Тесла. Сьогодні від споживання забрудненої води щорічно помирає близько 1,4 мільйона людей.

У 1926 році Тесла описав щось напрочуд близьке до сьогоднішніх смартфонів, передбачаючи пристрій, який міг би з'єднати весь світ бездротовим зв'язком: "Ми зможемо спілкуватися один з одним миттєво, незалежно від відстані. Не тільки це, але через телебачення і телефонію ми будемо бачити і чути один одного так само ідеально, ніби ми знаходимося віч-на-віч".

У 1967 році рекламний фільм під назвою "1999 рік" точно передбачив появу онлайн-покупок та електронного банкінгу. Герой фільму використовує комп'ютерний термінал для онлайн-покупок — концепція, яка віддзеркалює сьогоднішню електронну комерцію, — і платить електронними грошима — рання версія того, що ми зараз знаємо як інтернет-банкінг.

У 1967 році рекламний фільм під назвою "1999 рік" точно передбачив появу онлайн-покупок та електронного банкінгу

У цьому ж фільмі описано роботу працівника відділу ботаніки проєкту колонізації Марсу. Він створив "гігантський персик із товстою захисною шкіркою, подібною до шкірки мандарина", що дуже схоже на генномодифіковані продукти.

У 1900 році Джон Елфрет Уоткінс-молодший зробив кілька цікавих прогнозів, серед яких була ідея про те, що американці стануть вищими завдяки покращенню здоров'я. Середній зріст дійсно збільшився завдяки кращим медичним практикам і харчуванню. Основним фактором цих змін вважають регулярне й помірне споживання білка, кальцію та вітамінів A і D.

Уоткінс також передбачив цифрову фотографію, стверджуючи, що "якщо в Китаї буде битва через сто років, знімки її найяскравіших подій будуть опубліковані в газетах через годину". Сьогодні, завдяки смартфонам та інтернету, ми можемо миттєво ділитися зображеннями по всьому світу.

У тій же статті Уоткінс передбачив використання невидимих променів для медичної візуалізації, подібно до рентгенівських променів. Напрочуд точне передбачення, враховуючи, наскільки поширеними сьогодні є комп'ютерні томографи та магнітно-резонансні томографи.

Томас Едісон, автор понад 1000 патентів, передбачив кінець парових двигунів у поїздах і появу електричних поїздів. Він навіть передбачив складні літаки, хоча й недооцінив їхню швидкість.

Аналогічні передбачення присутні і в художніх книгах, зокрема Герберт Веллс у своєму романі 1914 року "Звільнений світ" передбачив використання ядерної енергії та створення атомної бомби, описавши її руйнівну силу та спустошення, які вона може спричинити. Це було за десятиліття до жахів Хіросіми та Нагасакі.

У романі Артура Кларка 1968 року "2001: Космічна одіссея" він описав пристрій, схожий на iPad, за допомогою якого люди могли отримувати доступ до інформації в електронному вигляді. Ще одне точне передбачення нашого сучасного світу.

Марк Твен передбачив власну смерть, заявивши, що зустрінеться з кометою Галлея. "Я прибув із кометою Галлея в 1835 році. Наступного року вона з’явиться знову, і я сподіваюся вийти з нею. Це буде найбільше розчарування в моєму житті, якщо я не вийду з кометою Галлея" — сказав письменник у 1909 році. Наступного року, у віці 74 років він помер, дійсно відійшовши разом із кометою Галлея.

Ці історичні візії майбутнього, деякі з яких напрочуд влучні, нагадують нам, що іноді правда буває дивнішою за вигадку. Хто знає, що сьогоднішні візіонери передбачають для нашого майбутнього? Тільки час покаже.

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