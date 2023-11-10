Масова істерія чи диво: що насправді бачили люди під час дива Сонця 1917 року

У 1917 році в Португалії відбулося чудо, яке спостерігало 70 тисяч людей: сонце кружляло в небі, світилося різними кольорами та наче наближалося до Землі. Ця подія ввійшла в історію як "диво Сонця".

У 1917 році в містечку Фатіма, Португалія, троє дітей стверджували, що зустріли Діву Марію, коли поверталися додому після пасіння овець. Вони розповіли, що Марія сказала їм, що з'являтиметься 13-го числа кожного місяця протягом шести місяців, а кульмінацією стане чудо 13 жовтня 1917 року, пише IFLScience.

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Звістка про це поширилася, залучаючи натовпи, щоб стати свідками фінальної події. Того дня зібралося близько 70 000 людей, і те, що відбулося, стало відомим як "диво Сонця". Свідки повідомляли, що Сонце поводилося дивно — рухалося до Землі, кружляло і випромінювало спалахи кольорового світла.

Хосе Марія де Алмейда Гарретт, присутній професор природничих наук, описав цю сцену, відзначивши зміну кольору і своєрідні візуальні ефекти. Дехто пов'язує це з явищем під назвою "паргелій", спричиненим кристалами льоду в атмосфері, які розсіюють світло і створюють кольорові дисплеї.

Паргелій у Швеції

Однак це пояснення не охоплює різноманітні свідчення про подію, зокрема повідомлення про те, що Сонце поводилося як дискотечний вогонь. Примітно, що немає жодної фотографії цього видовища, попри великий натовп і присутність ЗМІ.

Іншим правдоподібним поясненням є поєднання масової істерії та сонячної ретинопатії — стану, коли витріщання на Сонце викликає пошкодження сітківки ока. Цей стан може пояснити симптоми, про які повідомлялося, включаючи зміну кольору і те, що Сонце, здається, швидко рухається — можливо, післясвітіння, яке затримується, коли свідки повертають голови.

Хоча немає жодних доказів надзвичайної сонячної активності, інцидент у Фатімі залишається інтригуючою історичною подією. Різноманітність свідчень очевидців і відсутність фотографічних доказів залишають простір для інтерпретацій.

Незалежно від того, чи пояснюється воно атмосферними явищами, пошкодженням сітківки ока, чи поєднанням обох факторів, "диво Сонця" у Фатімі слугує захопливим прикладом на перетині сприйняття, віри та історичних подій.

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